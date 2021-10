Cuccarese: affrontiamo una squadra che non molla mai, quindi sappiamo cosa aspettarci

Dopo essersi sbloccata al PalaPergola domenica scorsa con la vittoria su Mugnano, cerca i primi punti anche lontano da Potenza l’Academy Oleodinamica Napoletana di Vincenzo Bochicchio, di scena domani (palla a due alle ore 18.30 agli ordini dei signori Del Gaudio e Giordano) sul campo della Pol. Virtus Piscinola. Sarà il sesto confronto in pochi mesi tra le due formazioni che, nello scorso campionato di Serie D, dopo essersi trovate di fronte nel girone di qualificazione, hanno dato vita – con vittoria in gara tre dei partenopei – anche alla finale promozione per l’accesso in C Silver. Un campionato che finora ha visto entrambe le contendenti uscire vittoriose dalla gara casalinga (la Virtus ha battuto 66-58 in casa Nola e perso successivamente 72-64 sul parquet della giovane Cestistica Sarnese).

I lunghi Quattromani e Notari (15 punti a testa nella sola gara ciascuno finora giocata) e gli esterni Scaramella e De Rosa sono gli elementi che finora viaggiano in doppia cifra nella Virtus, i cui 65 punti per gara segnati rappresentano un valido riscontro numerico su cui ragionare, onde evitare di ripetere la negativa prestazione difensiva di Portici con ben 87 punti concessi. “Affrontiamo una squadra già incontrata qualche mese fa, che non molla mai, quindi sappiamo cosa aspettarci. Per questo abbiamo cercato di preparare al meglio la partita, conoscendo le caratteristiche dei giocatori avversari e focalizzandoci sui nostri punti di forza quale deve essere la difesa. Dopo una buona prova in casa, abbiamo necessità di una prestazione solida anche in trasferta, ma siamo reduci da una positiva settimana di allenamenti”.

Palla a due alle ore 18.30 nella Tensostruttura di Via Dietro La Vigna con aggiornamenti live sui canali Facebook ed Instragram dell’Academy, attesa poi mercoledì 27 (ore 19.30) dal derby casalingo al PalaPergola contro la Grizzly Pignola.