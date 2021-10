Comincia bene l’era Trocini: complimenti ai ragazzi, vittoria importante

Al Viviani Potenza- Latina 2-1. Buona la prima del Potenza del dopo Gallo. Lucani alla ricerca della vittoria salva morale: nelle gare disputate in casa hanno ottenuto finora una vittoria, due pareggi e altrettante battute d’arresto, segnando 6 gol e subendone 6. Latina, invece, in trasferta non ha ancora vinto. Ha ottenuto un pareggio e quattro sconfitte: 2 i gol segnati fuori casa e 10 quelli subiti. Pronti, via. Potenza subito in avanti ricerca della prima vittoria con il nuovo allenatore Trocini. Al 12’ è Salvemini a preoccupare la retroguardia del Latina, sul lancio di Costa Ferreira l’attaccante sbaglia ad inquadrare lo specchio della porta. Al 18’ si fa vedere nell’area lucana Rossetti ma il centrocampista ospite sbaglia la misura alla porta. Poi ancora Potenza al 21: Costa Ferreira ci prova con un tiro velenoso fuori di poco dalla porta di Cardinali. Potenza che sfiora il bersaglio al 28′ con Volpe ed i nerazzurri crescono nel finale al 33′ con Rossetti e Barberini oltre che al 42′ con Carletti. Alla fine della prima frazione di gioco gli ammoniti risultano rispettivamente Zampa al 40′ da una parte e Carletti al 38′ dall’altra. Si va negli spogliatoi a reti bianche e con predominio dei Lucani del presidente Caiata. Nessuna sostituzione ad inizio di seconda frazione. Potenza sempre in avanti per cercare di sbloccare il risultato. Punteggio che cambia al 48’ con il vantaggio del Potenza: Zampa sugli sviluppi di un calcio d’angolo manda la palla in rete. Il suo collega Gigli ci prova poi dalla distanza al 54′ colpendo però Esposito. Reagiscono gli ospiti che al 72’ pareggiano l’incontro Jefferson. Ma il Potenza per nulla intimorito tenta il tutto per tutto per riagguantare i tre punti in classifica. All’84’ Potenza che torna in vantaggio: su un assist di Salvemini, Sepe mette la palla in rete per in vantaggio definito del Potenza. Tre punti guadagnati consentono al Potenza di portarsi a quota 10 nella classifica scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Latina, rimasti appunto fermi con i loro 8 punti. Grande soddisfazione del nuovo mister Bruno Trocini “A parte diversi guai muscolari che abbiamo dovuto sopportare, i ragazzi a cui avevo chiesto una prova di orgoglio, sacrificio, una grande reazione, hanno fatto il possibile. Complimenti ai ragazzi per una vittoria veramente importante”.

POTENZA - LATINA 2-1

POTENZA (3-5-2): Greco, Cargnelutti, Gigli, Piana, Coccia, Sepe, Zampa (35' st Zagaria), Zenuni, Costa Ferreira (26' pt Bruzzo), Salvemini, Volpe (25' st Guaita). A disp: Marcone, Vecchi, Orazzo, Baclet, Maestrelli, Sessa, Banegas, Petriccione. All: Trocini



LATINA (3-4-3): Cardinali, Giorgini, Amadio, Carletti (11' st Jefferson), Rosseti (43' st Zini), De Santis, Barberini, Tessiore, Mascia (11' st Teraschi), Esposito, Atiagli. A disp: Alonzi, Spinozzi, Di Livio, Sane, Marcucci, Celli, Nicolao, Ercolano, Rossi. All Di Donato

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo (Mattia Politi di Lecce - Marco Belsanti di Bari)

Marcatori: 48’ Zampa (P), 72’ Andrade Siqueira (L), 84’ Sepe (P)



NOTE:. Ammoniti: Carletti, Rosseti, Jefferson, Tessiore, Barberini (L), Zampa (P) Angoli 4-1 Recupero: 2' pt, 4' st.

Oreste Roberto Lanza