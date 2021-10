Grazie al gol di Gerardi i lucani portano a casa un pari d’oro. Pareggio meritato

Al Romagnoli Campobasso – Az Picerno 1-1. Meritato pareggio per la Leonessa in terra molisana. Parte forte il Campobasso. Al 5′ il mancino velenoso di Liguori, il portiere lucano Viscovo, all’esordio da titolare, respinge. Al 9’ ancora Campobasso: tiro di Candellori, per Viscoso ancora una parata impegnativa. Campobasso che insiste e al 12’ il Picerno corre un nuovo pericolo con Emmausso, ancora bella la risposta di Viscovo che respinge con i pugni. Al 16’ padroni di casa in vantaggio: cross di Liguori dalla destra, deviazione sfortunata di testa di Ferrani che fa autorete con la palla che finisce all’angolino. Picerno che si fa vedere al 20’: Reginaldo per Vivacqua ma anticipa tutti Raccichini. Al 26′ tiro dalla distanza di Pitarresi, palla che colpisce male e spara fuori.

Al 35esimo il Picerno si rende pericoloso su calcio piazzato. Si accende una mischia in area del Campobasso e poi la difesa, dopo un pericoloso batti e ribatti, riesce a liberare. Al 45′ azione del Picerno con Vivacqua che ruba palla che arriva a Guerra, cross dalla sinistra e tiro potente di Finizio, deviazione e sfera di poco fuori dopo una deviazione. Picerno che chiude la prima frazione di gioco in attacco m a senza costrutto. Ad inizio ripresa, mister Palo procede ad una sostituzione: dentro Terranova al posto di Vivacqua. Al 49’ Pitarresi, che recupera palla e si prende una punizione. Batte Guerra e colpo di testa di Reginaldo che anticipa tutti, ma è impreciso nel girare verso la porta. Ancora una sostituzione per il Picerno: al 58’ De Cristofaro al posto di De Marco. Un minuto dopo, al 59’, arriva il tanto sospirato pareggio del Picerno con Gerardi: Reginaldo costringe a Dalmazzi a mettere in corner di testa, batte dalla destra Pitarresi, cross in area e all’altezza della penalty Ferrani e De Franco provano a deviare, la palla arriva nell’area piccola a Gerardi che con un tap-in vincente batte Raccichini sotto la curva occupata dai tifosi della Leonessa. Al 71’ Reginaldo per infortunio viene sostituito da Carrà. Si chiude col Picerno in attacco il primo tempo, dopo 2′ di recupero. A inizio ripresa subito dentro Terranova al posto di Vivacqua. Al 4′ della ripresa pressione di Pitarresi, che recupera palla e si prende una punizione. Batte Guerra e colpo di testa di Reginaldo che anticipa tutti, ma è impreciso nel Coratella al 81′ della ripresa prende il posto di Gerardi. Picerno che ci crede e cerca la vittoria. Contropiede Picerno a 6′ dal termine: Carrà si fa tutto il campo, ma Candellori è decisivo in area a sradicargli la palla. Sul capovolgimento di fronte, il tiro a giro di Emmausso, deviato, ma è bravo Viscovo a bloccare in due tempi. A 4′ dal termine punizione per il Picerno dai trenta metri, la mette in mezzo Pitarresi ma Rossetti è decisivo a deviare in angolo anticipando Ferrani in agguato. Provvidenziale è Viscovo al 89′, quando si oppone al diagonale di Rossetti e salva dal vantaggio del Campobasso. Dopo 5 minuti di recupero si va negli spogliatoi con il risultato di parità che il Picerno ha ben meritato per aver tenuto bene e non rischiato nulla.

CAMPOBASSO –AZ PICERNO 1-1

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani, Menna, Dalmazzi, Vanzan (30′ st Pace), Tenkorang, Nacci (20′ st Giunta), Candellori, Emmausso (47′ st De Biase), Parigi (30′ st Rossetti), Liguori (20′ st Vitali). A disp. Zamarion, Coco, Sbardella, Martino, Persia, Magri. All. Cudini

AZ PICERNO: Viscovo, Finizio, Ferrani, De Franco, Guerra, De Ciancio, Pitarresi, De Marco (13′ st De Cristofaro), Reginaldo (26′ st Carrà), Gerardi (36′ st Coratella), Vivacqua (1′ st Terranova). A disp. Albertazzi, Vanacore, Allegretto, Alcides Dias, Dettori, Stasi, Viviani, Setola. All. Palo

ARBITRO: Scarpa di Collegno (Filip di Torino, Torraca di La Spezia). IV° Ufficiale: Cardella di Torre del Greco

RETI: 16′ pt Ferrani (P, aut.), 59’ Gerardi (P)

NOTE: Ammoniti: Guerra (P), Pitarresi (P), Terranova (P), Coratella (P). Corner: Recupero: 2′ pt, 5′ st. Corner: 5-4

Oreste Roberto Lanza