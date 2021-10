Nella città dei Sassi due giorni di basket e cultura dentro e fuori dal campo

Sabato 23 e domenica 24 Ottobre a Matera le squadre aquilotti di Virtus Matera, New Basket Lecce, Academy basket Castellaneta e New Basket Palagiano si sono affrontate sui campi del Villaggio del Fanciullo. La manifestazione rientrava nell'ambito del bando Lecce - Matera 2020 promosso dall' Agenzia per il Patrimonio culturale Euromediterraneo, la Virtus Matera, propone il progetto Matera Tour Cup. Matera Tour Cup si è svolta in due giorni di basket e cultura dentro e fuori dal campo, in cui i protagonisti assoluti sono stati ragazzi e bambini materani ed i loro coetanei provenienti da fuori città e regione, accomunati da un'avvincente esperienza.

Sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre 2020, i ragazzi del team ApD Virtus Matera Group 2016, divisi per categorie e fasce d'età hanno sfidato Lecce, Castellaneta e Palagiano in un avvincente torneo di basket, a margine delle partite i ragazzi sono andati insieme ai loro istruttori ad osservare la bellezza e l'identità culturale di Matera: alla ricerca di differenze, diversità ma soprattutto somiglianze e similitudini come l'amore e la passione per lo sport ma anche le radici del proprio territorio.

Silvia Silvestri