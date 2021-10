Nel corso dell’inaugurazione ci saranno i premi alla carriera a Stefano Casale e Zdenek Zeman

Grande attesa a Picerno per l’inaugurazione dello stadio comunale “Donato Curcio” prevista domani alle ore 19:30 a seguito della conclusione dei lavori di ammodernamento. Saranno presenti il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino, il Prefetto Annunziato Vardè, il Questore Antonino Pietro Romeo ed altre istituzioni civili e militari. Parteciperanno il Sindaco di Picerno Giovanni Lettieri, la giunta, tutti i consiglieri comunali, l’assessore allo sport Carmela Marino, il Presidente dell’AZ Picerno Donato Curcio, il Direttore Generale della Società Vincenzo Greco, il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, Emilio Fittipaldi Presidente FIGC Basilicata, il Presidente del Coni Basilicata Leopoldo Desiderio e Luigi Barbiero - Coordinatore della Lega Nazionale Dilettanti.

Immancabile la presenza della squadra dell’AZ Picerno e del Settore Giovanile. Dopo il tanto atteso taglio del nastro si assisterà allo spettacolo del famoso gruppo dei “Terraross”. Il 30 ottobre alle ore 17:00, prima del fischio d’inizio della partita tra AZ Picerno e Foggia, ci saranno le premiazioni alla carriera a Stefano Casale e Zdenek Zeman. Stefano Casale, originario di Picerno ha iniziato la sua brillante carriera nel calcio professionistico con la maglia del Foggia, dove ha giocato per quattro stagioni oltre ad importanti esperienze in serie C1, serie B e serie A. Ricordiamo tra le tante Siena, Salernitana, Bologna, Lecce, Sampdoria, Cosenza e Taranto. Zdenek Zeman ha alle spalle una lunga ed eccellente carriera da allenatore, alla guida poi di Foggia, Parma, Messina, Lazio, Roma, Napoli, Cagliari, per citarne solo alcune con il ritorno al Foggia. Per la partecipazione a questi eventi è richiesto il possesso del green pass.