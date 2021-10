Nel recupero su calcio di rigore di Salvemini il Potenza accorcia

Allo Stadio Erasmo Iacovone Taranto- Potenza 2-1. Potenza al sedicesimo posto dopo aver totalizzato 10 punti nelle prime 11 giornate di campionato. Taranto attualmente al quinto posto in classifica, insieme a Virtus Francavilla e Foggia, a quota 17 punti. Taranto che in casa, finora ha raccolto tre vittorie e tre pareggi senza mai perdere.Sette i gol fatti e appena due quelli subiti. Potenza finora in trasferta non hanno mai vinto: due pareggi e perse tre. Tre le reti fatte e nove quelle incassate fino ad ora nei match disputati lontano da Potenza.Pronti, via. Il primo pallone è del Potenza che lo gioca a centrocampo alla ricerca del varco giusto. Al 3’ ancora lucani in avanti:Colpo di testa di Salvemini sul cross di Ricci ma la palla termina sul fondo. Al 5’ si fa vedere il Taranto:Pacillimette un pallone insidioso nell'area di rigore del Potenza, Santarpia lo sfiora, poi ci prova Ferrara da fuori con un tiro che si spegne sul fondo. Potenza più presente in queste prime fasi di gioco. Al 7’ occasione Potenza: Salvemini raccoglie il cross di Cargnelutti, colpisce il pallone di testa ma non trova la porta difesa da Chiorra. Potenza che cerca il vantaggio giocando stabilmente nella trequarti pugliese.

Al 18’ ci prova l’attaccante lucano Salvemini colpo di testa che finisce a lato. Al 22’ si ripete Salvemini che però viene murato dal difensore del Taranto Zullo. Potenza molto dinamico che sveltisce la manovra in maniera rapida e Taranto che si difende.Al 27’ Taranto in vantaggio, con i soliti errori in difesa: cross insidioso di Civilleri in area di rigore del Potenza, pasticcio di Coccia, la palla finisce sui piedi di Giovinco che, a tu per tu con Marcone, non sbaglia. Potenza che non demorde. Ancora un’occasione per i lucani al 32’:destro incrociato insidioso di Salvemini la palla termina di poco a lato rispetto alla porta difesa da Chiorra. Potenza che continua ad insistere ma senza costrutto. Al 45’ ammonito il lucano Sepe per un intervento falloso su Civilleri che, dopo aver saltato la linea di centrocampo del Potenza, si stava avvicinando pericolosamente verso l'area di rigore avversaria. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi con il vantaggio del Taranto, con un Potenza che ha messo a dura prova la retroguardia tarantina. Seconda frazione con il primo cambio del Potenza: dentro Sandri fuori Zagaria. Potenza che vuole il pareggio a tutti i costi. Al 54’ intervento provvidenziale di Granata sul tiro di Salvemini. Il tecnico tarantino Laterza corre ai ripari con due sostituzioni:dentro Mastromonaco e De Maria, fuori Pacilli e Santarpia.Al 59’ occasione per il Taranto:azione di Mastromonaco che crossa in mezzo, De Maria raccoglie il pallone ma lo svirgola. Sembra il preludio al raddoppio per i tarantini che immancabilmente arriva un minuto dopo.Al 60 adopera del difensore Ferrara: palla persa dal Potenza, ripartenza del Taranto, ottimo uno-due di Giovinco e Ferrara, con quest'ultimo che con freddezza batte Marcone. Al 79’ ancora un’occasione per il Potenza sprecata: sugli sviluppi di un calcio piazzato, nasce un tiro insidioso che viene respinto da Chiorracon una gran parata. Tre minuti dopo anche il Taranto spreca la tripletta. Al82’ Civilleri recupera una palla e serve Mastromonaco, che mette la sfera insidiosa in mezzo, che s'impenna dopo l'intervento del portiere Marcone. Poi ci prova Saraniti in acrobazia ma la palla si stampa sulla traversa; sulla ribattuta ci prova Labriola che colpisce nuovamente il palo. Una ancora di cambi da parte del Taranto con la partita che si avvia alla fine Al 90+1 Colpo di testa di del lucano Banegasma la palla termina sul fondo. Al 90+5’ calcio di rigore in favore del Potenza per un intervento falloso di Civilleri in area di rigore. Dagli undici metri Salvemini che spiazza Chiorra e dimezza lo svantaggio. Si va negli spogliatoi con la vittoria del Taranto. Troppe le occasioni sprecate dal Potenza, due importanti nella prima frazione con Salvemini, su cui in settimana si dovrà riflettere. Un Taranto più convinto dei lucani con una difesa compatta e un centrocampo che al momento opportuno sa fare filtro con l’attacco. Domenica al Viviani c’è il derby con il Picerno li si gioca tutto.

TARANTO - POTENZA 2-1



TARANTO: Chiorra, Ferrara (41' st Falcone), Zullo, Riccardi, Saraniti (41' st Italeng), Santarpia (10' st De Maria), Bellocq, Pacilli (10' st Mastromonaco), Granata, Civilleri, Giovinco (36' st Labriola). A disp: Loliva, Antonino, Tomassini, Benassai,Ghisleni, Cannavaro. All: Giuseppe Laterza.

POTENZA: Marcone, Cargnelutti, Coccia (44' st Vecchi), Ricci, Gigli, Salvemini, Piana, Zenuni (28' st Banegas), Volpe, Zagaria (1' st Sandri), Sepe (44' st Baclet). A disp: Greco, Petriccione, Orazzo, Bruzzo, Maestrelli, Matino, Sessa. All: Bruno Trocini.

Arbitro: Paolo Bitonti di Bologna (Amir Salama di Ostia Lido - Veronica Vettorel di Latina)

Marcatori: 27' ptGiovinco, 60 st Ferrara (T) – 95’ st Salvemini su rigore (P)

NOTE: Ammoniti: Sepe, Piana (P), Saraniti (T). . Recupero: 1' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza