Con le reti di Pitarresi prima e Di Pasquale dopo la gara termina in pareggio

Al Curcio Az Picerno - Foggia 1-1. Foggia sesto in classifica, 17 punti e Picerno dodicesimo in classifica con 15 punti di lunghezze. Il Picerno arriva a questa partita dopo aver totalizzato 7 punti in 3 partite (Juve Stabia, Monterosi e Campobasso), il Foggia invece con 5 punti in 3 partite (Monopoli, Bari, Taranto). Pronti, via. Foggia in avanti. Al 1’ ci prova Ferrante dai diciotto metri ma la sua conclusione finisce alta. Reazione dei lucani al 4’: Pitarresi calcia da buona posizione ma spedisce la sfera alta sulla traversa. Tre minuti dopo insiste il Picerno. Al 7’ Gerardi colpisce dalla corta distanza ma non inquadra la porta difesa da Volpe. Il Foggia si fa vedere al 27’: Curcio con un colpo di testa su un cross dalla destra impegna Viscovo che blocca in presa. Lucani più intraprendenti dei pugliesi. Giocano la palla velocemente sulle corsie laterali mettendo in difficolta diverse volte il Foggia.

Poi Al 43’ Picerno in vantaggio. Calcio di rigore per il Picerno che viene fallito da Gerardi a causa della parata di Volpe, ma sulla ribattuta Pitarresi arriva prima di tutti e realizza il meritato vantaggio. Seconda frazione con il Foggia che fa sentire la sua presenza. Al 48’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Ferrante anticipa tutti ma spedisce la sfera largamente sul fondo. Al 55′ Triplo cambio per il Foggia. dentro Di Jenno, Rizzo Pinna e Vigolo e fuori Garattoni, Gallo e Merkaj. Un minuto dopo, al 56’, il Foggia pareggia: sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Rocca dalla destra Di Pasquale sfrutta una sponda aerea e in diagonale batte Viscovo riportando la gara in parità. Al 57′ intervento duro di Terranova ai danni di Rocca. Per l’arbitro vale solo l’ammonizione ma il fallo durissimo costringe il foggiano Rocca ad abbandonare il terreno di gioco.

Il mister del Picerno al 66’ mette dentro De Marco al posto di Reginaldo cercando di aumentare la penetrazione in attacco. Picerno che cerca il raddoppio. Al 78’ Terranova s’invola sulla destra ma al momento di entrare in area di rigore viene fermato da un intervento in scivolata di Sciacca di pregevole fattura. Foggia che tenta il colpaccio al Curcio in zona recupero. Al 90+1′ Ferrante colpisce la sfera di testa su un cross dalla sinistra, palla che termina debolmente tra le braccia di Viscovo. Dopo cinque minuti di recupero si va negli spogliatoi con il risultato di parità. Ottimo incontro quello visto al Curcio con la Leonessa che merita qualcosa in più.

AZ PICERNO – FOGGIA 1-1



AZ PICERNO (4-2-3-1): Viscovo; Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra; De Ciancio, Pitarresi; De Cristofaro, Reginaldo (66′ De Marco), Terranova (88′ Coratella); Gerardi (86′ Dettori). A disp.: Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Vivacqua, AlcidesDias, Stasi, Carrà, Viviani, Setola. All.: Palo.

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Garattoni (55′ Di Jenno), Sciacca, Di Pasquale, Martino; Rocca (60′ Garofalo) , Petermann, Gallo (55′ Rizzo Pinna); Merkaj (55′ Vigolo), Ferrante, Curcio. A disp.: Alastra, Maselli, Girasole, Ballarini, Tuzzo. All.: Zeman.



RETI: 43′ Pitarresi (P), 56′ Di Pasquale (F)

ARBITRO: Costanza di Agrigento (Fine di Battipaglia Catallo di Frosinone).

NOTE: Ammoniti: 42′ Martino (Fg), 57′ Terranova (P), 83′ De Ciancio (P). Recupero: 2’ pt; 5 st.

Oreste Roberto Lanza