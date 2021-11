Campionati under15 e under14. Le materano impegante nel triangolare a Fasano e nel quadrangolare a Bari

Due giorni di basket femminile per la Virtus Matera

A Fasano con le u14 ed a Bari con la categoria Esordienti (2010-2011) la Virtus Matera è stata protagonista tra sabato e domenica in una due giorni di basket rosa organizzata dalla Fip Puglia e dai padroni di casa di Pink Fasano ed Angiulli Bari.

I primi segnali di rinascita della pallacanestro femminile, che vedrà tra poco meno di un mese la sqadra materana protagonista nei campionati under 15 ed under 14.A sfidare le materane nel triangolare di Fasano, le padrone di casa e la Fortitudo Francavilla, invece nel quadrangolare di Bari, oltre all'Angiulli padrone di casa, la Fortitudo Trani e il Bozzano Brindisi.Alla fine delle due manifestazioni tanti premi per tutte le atlete coinvolte e tanta gioia per il tanto atteso ritorno alla normalità ed alle gare.

Silvia Silvestri