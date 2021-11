Send by email

Prende il posto di Piero Rinaldi scomparso pochi mesi fa alla quale dedica questa bella affermazione

Emilio Fittipaldi è stato eletto Presidente del Comitato Regionale del Comitato regionale Lnd Basilicata per il quadriennio olimpico 2021/2024. Lo hanno deciso le 96 società, su 101 aventi diritto al voto (pari al 95,05%), presenti all’assemblea straordinaria elettiva tenutasi presso l’hotel Santa Loja di Tito Scalo. Questo il risultato della votazione a scrutinio segreto: votanti 96; Fittipaldi 77 voti; Esposito 19 voti; Subito dopo l’elezione, il neo presidente del Comitato Regionale della Lnd Basilicata Emilio Fittipaldi ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Ringrazio le società per il responso di questa elezione e per la fiducia che mi hanno voluto accordare.

E’ un risultato che mi inorgoglisce e che mi conferisce il giusto entusiasmo nel proseguire il lavoro, nell’esclusivo interesse del movimento calcistico dilettante di Basilicata, già intrapreso dal caro ed indimenticato presidente Piero Rinaldi, prematuramente scomparso, al quale voglio dedicare questa bella affermazione. Guidare il Comitato Regionale della Lnd Basilicata è una grande responsabilità che cercherò di onorare al meglio delle mie possibilità con il contributo di tutti”. Alla assemblea straordinaria elettiva, presieduta dall’avvocato Salvatore Colonna, hanno anche partecipato Ettore Pellizzari, Vice Presidente vicario della Lnd, e Rocco Leone, segretario facente funzione del CR Lnd Basilicata.