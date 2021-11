Una gara che alla vigilia si annunciava difficile infatti le pugliesi hanno ottenuto la vittoria

Una gara difficile già alla vigilia e lo si sapeva ma le giovanissime ragazze della PM Volley sono scese comunque in campo con grinta e carattere e strappando gli applausi, un 3-0 che nel risultato è pesante ma che per quanto messo in campo vale più di una vittoria. Gara in discesa per le under di Elena Ligrani che set dopo set hanno migliorato lo score con i parziali di 9-25, 10-25 e 13-25. Nel primo set impatto positivo per le giovanissime della PM Volley Potenza che nonostante la grande differenza di valori in campo si dimostrano arcigne in alcuni frangenti del set. Da segnalare i punti di Gabriella Verrastro, unica over del gruppo, che ha messo in campo la sua esperienza nonostante la giovane età; altro punto che fa sorridere il sodalizio potentino è l'ace messo a terra dalla 2006 Francesca Palmisano per il momentaneo 8-22 prima del definitivo 9-25.

Nel secondo set le giovanissime di Elena Ligrani tornano in campo con la stessa grinta trovando nel finale un altro ace di carattere con Loredana Molfese che vale il momentaneo 9-23 prima del 10-25 che chiude il secondo parziale. Nel terzo set la PM Volley Potenza parte meglio rispetto ai parziali precedenti e strappa applausi per la grinta dimostrata su ogni pallone, da segnalare un altro ace di Palmisano e i due consecutivi di Verrastro alle battute finali prima del 13-25 che chiude la gara. Prossimo impegno per la PM Volley Potenza sarà a Bari in casa dell'Asem Volley, gara in programma sabato 13 novembre.

PM VOLLEY POTENZA - BRIO LINGERIE CERIGNOLA: 0-3 (9-25, 10-25, 13-25)

PM VOLLEY POTENZA: Lovallo, Pesacane, Marone, Nella, Esposito, Palmisano, Verrastro, Parente, Molfese, Mazzoni (L2), Vaccaro (L1). All.: Elena Ligrani.



BRIO LINGERIE CERIGNOLA: Altomonte, Andreula, Stelluto, Sgherza, D'Agostino, Novia, Rinaldi, Bruno, Dirienzo, Di Candia, Giancane, Valecce (L). All.: Michele Valentino.



ARBITRI: Chietera Claudia e Lagonigro Francesco Paolo.