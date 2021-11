Battuto meritatamente il Picerno, il raddoppio nel finale del giovane Zagaria

Al Viviani Potenza - Az Picerno 2-0. Il derby lucano va, meritatamente. al Potenza che incamera la seconda vittoria casalinga, dopo quella con il Latina, dell’era Trocina. Gli uomini del Presidente Caiata si rilanciano in classifica alzando di molto il morale del gruppo. Non è bastato l’accorato appello del giocatore più rappresentativo dell’Az Picerno. L’ex Reggina Reginaldo, a motivare i suoi: "Sappiamo l'importanza del match, vogliamo impedire al Potenza di rilanciarsi". Grande intensità, controllo mentale e convinzione nei propri mezzi. Questi gli ingredienti principale con cui il Potenza ha avuto ragione degli uomini di Antonio Palo. Pronti, via. Il primo pallone è del Potenza con Salvemini che in area manca il tiro finale. Ci prova il Picerno al minuto 1’,48’’ con un calcio d’angolo che finisce fuori dal controllo diretto del portiere del Potenza Marcone. Dal 10’ al 15’ il Potenza sosta in maniera costante nella trequarti della leonessa creando diversi problemi alla retroguardia e al portiere Aniello Viscovo. Al 15’ Potenza in vantaggio: sull’angolo del Potenza battuto dalla sinistra di Viscovo, Piana svetta di testa e anticipa la difesa del Picerno. Tifosi in delirio con il Presidente Caiata a battere le mani. Picerno che reagisce un minuto dopo.

Al 16’ è Reginaldo a farsi vedere dalle parti di Marcone con un colpo di testa alto sulla traversa. Poi Potenza a volontà: al 17’ è il funambolico Volpe, in giornata di grazia, a non trovare il colpo finale per battere Viscovo. Picerno che accenna una presenza in area potentina al 27’:scambio Reginaldo, De Ciancio, il tocco per Terranova, il suo sinistro sfiora il palo. Al 28’ è il potentino Zenuni che batte a rete con palla sulla traversa. Al 40’ occasionissima per il Potenza: Volpe si invola sulla corsia di destra alla tribuna con un paio di finte si libera di Mario Finizio e Andrea Allegretto arrivando a tu per tu con il portiere Viscovo e mancando il tocco finale per il raddoppio. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi con il vantaggio del Potenza. Ripresa con il Picerno che manda in campo Vivacqua al posto di Terranova ma la pressione del Potenza non cambia. Al 55’ ancora un’occasione per il Potenza: Cargnelutti spara un bolide che manca di poco la porta del Picerno. Al 59’ ci pensa Pitarresi a svegliare i suoi con una punizione dal limite, palla che si stampa sulla traversa di Marcone. Al 78’Potenza con Volpe, a pochi metri dalla porta di Viscovo non riesce ad agganciare una sfera che avrebbe contribuito al raddoppio.

Il Picerno cerca il tutto per tutto di pareggiare l’incontro mandando in campo Esposito, Carrà, e Vanacore mandando sotto la doccia Reginaldo, De Cristofaro e Finizio. Ma nulla cambia. Nel Frattempo arriva all’89’ il raddoppio con il giovane Nicola Zagaria (classe 2002) appena entrato in campo che di testa fulmina definitamente il Picerno. Dopo cinque minuti, dopo l’espulsione diretta del picentino Vanacore, tutti sotto la doccia con il Potenza che vince meritatamente un incontro colorato da tante sostituzioni e ammonizioni. Domenica si va a Palermo con un morale alto e soprattutto con una buona notizia: l’attaccante Niccolò Romero era in panchina per il derby, Trocina lo vuole in campo proprio in Sicilia.

POTENZA - PICERNO 2-0

POTENZA: Marcone, Cargnelutti, Piana, Gigli, Coccia (46' st Matino), Sepe (46' st Maestrelli), Sandri, Zenuni, Ricci (36' st Zagaria), Salvemini (38' st Baclet), Volpe (38' st Guaita). A disp: Greco, Vecchi, Orazzo, Romero, Bruzzo, Petriccione, Sessa, Banegas. All: Bruno Trocini

PICERNO: Viscovo, Finizio (41' st Vanacore), Pitarresi, Allegretto, De Cristofaro (36' st Carrà), Gerardi, Reginaldo (21' st Esposito), Guerra, De Franco, Terranova (1' st Vivacqua), De Ciancio. A disp: Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Alcides, Dettori, Coratella, Viviani, De Marco, Setola. All: Antonio Palo

Arbitro: Daniele Perenzoni di Rovereto (Rosario Caso di Nocera Inferiore - Andrea Cravotta di Città di Castello)

Marcatori: 15' pt Piana, 89' Zagaria

NOTE:. Ammoniti: Ricci, Sandri, Piana (PZ), De Franco, Terranova , Allegretto, Finizio (PI). Espulsi: al 94'Vivacqua. Angoli 3-6. Recupero: 1' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza