Gli azzurri di Mancini si giocano il pass per i mondiali del Qatar 2022. A Roma serve una gara perfetta

Stasera allo stadio Olimpico di Roma si gioca Italia - Svizzera. Una gara che serve per l'accesso ai mondiali del Qatar 2022, una qualificazione che Insigne e compagni non devono assolutamente fallire. «La gente ci darà una grande spinta» dice Mancini, che ostenta sicurezza e prova a scacciare qualsiasi tipo di pressione. «Non dobbiamo farci prendere dall’ansia, ma essere allegri e badare a divertirsi, sappiamo di giocare una partita difficile, ma serve grinta e concentrazione». L'Italia è prima in classifica insieme alla Svizzera con 14 punti.

Con il Mondiale la Nazionale ha un conto aperto. Dopo averlo vinto per la quarta volta nel 2006, sono arrivate soltanto cocenti delusioni: fuori al primo turno nel 2010 in Sudafrica e nel 2014 in Brasile, neppure qualificati per quello russo del 2018. Adesso però bisogna dimenticare il passato e ricordarsi dello straordinario risultato ottenuto all'Europeo, dove gli azzurri si sono laureati campioni d'Europa giocando un torneo fantastico. Adesso è questo quello che serve: Essere fantastici per una notte magica! Fischio d'inizio fissato per ore 20.45.

Queste le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Belotti, Insigne. All. Mancini.

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Mbabu, Schär, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Zakaria; Steffen, Sow, Shaqiri, Gavranovic. All. Yakin.

Claudio Sole