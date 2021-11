Nella sala stampa dello stadio Viviani è prevista la conferenza stampa di presentazione

Giovambattista Martino è il nuovo direttore sportivo del Potenza calcio (serie C, girone C): questa mattina, alle ore 10.30, nella sala stampa dello stadio Viviani, è prevista la conferenza stampa di presentazione. In un comunicato diffuso dall'ufficio stampa della società rossoblù è sottolineato che "Martino, di 31 anni, nato a Crotone, ha iniziato la sua carriera come direttore sportivo nel 2016, con il Rende Calcio 1968 (Cosenza), in Serie D.

Con la sua guida sportiva, i calabresi hanno conseguito una promozione in serie C e, per due anni consecutivi, hanno raggiunto i play off. Dalla stagione 2019/20, ha ricoperto il ruolo di scout internazionale del Parma Calcio 1913 (Serie A) e dallo scorso anno, fino a ieri, quando ha rescisso il contratto per firmare con il Potenza, è stato il responsabile degli osservatori dell'Unione sportiva Lecce (Serie B)".