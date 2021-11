Una sconfitta per 2-0 in terra siciliana. Il raddoppio arriva in pieno recupero

Al Renzo Barbera Palermo – Potenza 2-0. Partita fondamentale per gli uomini di Trocini in Sicilia. Dopo la bella vittoria nel derby, in Sicilia per continuare la risalita. Potenza con gli stessi uomini che hanno vinto con il Picerno ad eccezion fatta di Salvemini che si accomoda in panchina. Al suo posto Baclet. Molto chiaro, nel prepartita, il tecnico del Potenza: "Dobbiamo subire meno gol, per noi è molto importante anche per accrescere l’autostima dei ragazzi”. Si rivede, ma in panchina, Zampa, ancora senza Romero. Tatticamente a specchio anche i Siciliani in cerca della vittoria per continuare l’inseguimento al Bari. L'ultima volta il Palermo superò per 1-0 la compagine lucana grazie alla rete messa a segno nei minuti finali da Luperini era il 18 novembre 2020. Pronti, via. Potenza subito in avanti cercando di dimostrare di non essere venuti in Sicilia per una passeggiata di piacere. Un solo giro di lancetta, e il Potenza si fa già avanti con Ricci che prova a calciare in porta ma era totalmente decentrato. Al 4′i rosaneri conquistano il primo angolo del match: Dall’Oglio alla battuta ma la palla attraversa tutta l’area di rigore senza essere mai toccata da nessun calciatore.

Un minuto più tardi altro corner per i padroni di casa, stavolta la sfera viene colpita da Fella che per poco non insacca in rete. Primi 10′ con i siciliani leggermente più agguerriti finora. Al 15‘ punizione per il Palermo dopo un fallo di Gigli su Fella. Dall’Oglio calcia, mette in mezzo e la palla finisce tra i piedi di un compagno che calcia ma Marcone è attento e blocca. Al 16′ Potenza risponde con Sandri: tiro dalla distanza che però termina alto. Ancora Potenza: Al 20‘conquista un calcio di punizione Sandri batte ma la palla viene respinta dalla difesa di casa. Al 23‘ Brunori tenta la conclusione dalla distanza ma il tiro termina di poco alla destra della porta difesa da Marcone. Lo stesso Brunori si ripete al 32’ che recupera una palla sulla trequarti crossa palla che raggiunge Valente che tenta il tiro dalla distanza ma il tentativo finisce in curva. Potenza che gestisce molto bene il centrocampo e le corsie laterali e Palermo che cerca di arrivare in area lucana con molte difficoltà. Potenza, che in determinate situazioni di gioco mette i brividi ai rosaneri. Al 43’ Ricci stacca di testa in area e impensierisce Pelagotti, il quale blocca senza problemi. Un minuto dopo il Palermo con Bruno riparte in contropiede, supera tutti e da posizione decentrata calcia in porta oltrepassando il portiere avversaria, palla che si stampa sul lato esterno del primo palo ed esce. Dopo due minuti di recupero si va nello spogliatoio a reti bianche. Seconda frazione con il primo cambio per i lucani: Trocini al 46′ mette dentro Salvemini al posto di Baclet. Palermo che insiste alla ricerca del vantaggio. Al 51’ Palermo in vantaggio: l’attaccante rosanero Fella colpisce con il sinistro una palla vagante dentro l’area di rigore.

Un Palermo più aggressivo spinge sulle corsie laterali. Potenza corre ai ripari, doppio cambio: fuori Zenuni e Sepe, dentro Vecchi e Zampa. Al 65’ occasione per il Potenza: Salvemini spreca un buon calcio di punizione dai 20 metri. Palla alta e Pelagotti tira un sospiro di sollievo. Potenza per niente intimorito al 67’ mette paura al Palermo: Sandri prova il tiro di sinistro dai 25 metri, la palla è centrale e Pelagotti respinge in angolo a mano aperta. Al 73’ Potenza ancora vicino al pareggio: Volpe prova il tocco di destro dopo un cross forte ma Pelagotti è attento, si distende e blocca. Al 84’ altra sostituzione nel Potenza: fuori Cargnelutti, dentro Sessa. Potenza che tenta il tutto per tutto per il pareggio. Ma il Palermo chiude l’incontro al 94’ con Silipo: il numero 10 rosanero dopo una lunga corsa si trova a tu per tu con Marcone, piazza la palla all’incrocio col sinistro. Dopo cinque minuti di recupero i siciliani hanno la meglio sul Potenza che in ogni caso qualcosa in più avrebbe meritato.

PALERMO - POTENZA 2-0

PALERMO (3-5-2): Pelagotti, Buttaro, Marconi, Perrotta, Almici (38'st Marong), Dall'Oglio (9'st Crivello), Odjer, Luperini, Valente, Fella (39'st Silipo), Brunori (29'st Soleri). A disp: Massolo, Giron, Mauthe, Peretti, Lancini, Floriano, Corona. All: Giacomo Filippi

POTENZA (3-5-2): Marcone, Cargnelutti (41' st Sessa), Coccia, Sandri, Ricci, Gigli (31'st Maestrelli), Baclet (1'st Salvemini), Piana, Zenuni (16'st Zampa), Volpe, Sepe (16'st Vecchi). A disp: Greco, Petriccione, Orazzo, Bruzzo, Zagaria, Matino, Banegas. All: Bruno Trocini.

Arbitro: Cavaliere di Paola( Trasciatti di Foligno - Galimberti di Seregno).

Marcatori: 6' st Fella, 49' st Silipo (PA)

NOTE: Ammoniti: Gigli, Maestrelli, Zampa (PZ), Dall'Oglio, Silipo (PA) - Angoli: 4-4 Recupero: 2' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza