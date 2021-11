La Virtus Francavilla sbanca il Curcio, lucani sfortunati in alcune occasioni

Al Curcio Az. Picerno- Virtus Francavilla 0-1. Novità e sempre più all’avanguardia lo stadio “Donato Curcio” di Picerno, attivo un nuovo impianto pubblicitario a pannelli led. Si tratta di un impianto a led di ultimissima generazione, voluto fortemente dal Direttore Generale Vincenzo Greco, per garantire ancora più visibilità alle aziende che hanno deciso di sostenere l’AZ Picerno. Ma non solo c’è da registrare come tre i giovani del vivaio rossoblù tra i convocati della Rappresentativa Lega Pro Under 15 e Under 17. Si tratta di Francesco Cerroni (2005), Gerardo Scaringi (2007) e Stefano Piccirillo. Dopo la sconfitta pesante nel derby al Viviani a gli uomini di Palo servono punti per non essere infischiati nella lotta per non retrocedere.

Virtus Francavilla ottavo in classifica cerca il podio che appare davvero a portata di mano, essendo costituita da soli 3 punti. Nell’ultima sfida i biancazzurri si sono imposti sul Latina per 2-1, ribaltando l’iniziale vantaggio siglato da Ercolano. Pronti, via. Gara con entrambe le squadre che provano a giocare con ritmi molto alti, ma non riescono a trovare il varco giusto per sbloccare il punteggio. Il Picerno più reattivo prova ad alzare la voce al 4′ minuto con Carrà. La sua conclusione termina però alta sulla traversa. Al 16’ ancora Picerno: traversone di Finizio per la testa di Gerardi, che prova la schiacciata. La palla viene bloccata senza troppi problemi da Nobile. Pugliesi che si fanno vedere al 30 nell’area lucana: Ekuban viene servito in profondità da Maiorino. L’attaccante riceve spalle alla porta, si gira e conclude debolmente, Albertazzi la blocca. Finisce a reti bianche al primo frazione giocata con grande intensità da parte di entrambe le formazioni, con il Picerno più pericolosi nei primi minuti di gioco, la Virtus Francavilla ha però risposto colpo su colpo.

Seconda frazione di gioco con entrambe le squadre alla ricerca del vantaggio. Al 50’ paura in campo. Ekuban si scontra con la recinzione dello stadio Donato Curcio. Dopo qualche istante di spavento e l’intervento dei sanitari, si torna a giocare, con l’attaccante della Virtus Francavilla costretto a lasciare il campo. Al 54′ occasione per il Picerno: mischia in area ospite e serie di batti e ribatti. A risolvere la situazione ci prova Pitarresi che con un potente tiro non inquadra lo specchio della porta. Picerno che preme e al 57′Esposito recupera palla e va al tiro. La sua conclusione viene però fermata da Nobile, senza troppi problemi. Dopo il buon momento della leonessa, i pugliesi riescono a portarsi in vantaggio e a sbloccare il punteggio al minuto 65’: calcio di punizione battuto da Ingrosso che trova l’incornata vincente di Caporale. Pugliesi che cercano di sfruttare al meglio il momento e al 71’ sfiorano il raddoppio: Perez tocca per Maiorino, che si libera bene ma sbaglia la conclusione e non trova il bersaglio. Il Picerno che prova quindi a reagire. Ci prova Pitarresi dalla distanza al 73′. Il suo tiro finisce di poco largo. Al 77′, ancora Picerno: De Cristofaro pennella al centro per Gerardi che la devia verso la porta. Un super intervento di Nobile, gli nega la gioia del gol. Al 90′ il Picerno in dieci resta in dieci: Ventola si invola in solitaria verso la porta avversaria. In uscita, Albertazzi lo stende: l’arbitro non ha dubbi, è cartellino rosso. Nel recupero dei sette minuti ci prova Allegretto, ma Nobile salva il risultato. Seconda sconfitta di fila per la squadra del presidente Curcio che domenica dovrà far visita ai lupi dell’Avellino vincitori oggi a Messina al cospetto di mister Capuano.

Az Picerno-Virtus Francavilla Calcio 0-1

Az Picerno: Albertazzi, Finizio (1’st Esposito), Pitarresi, Allegretto, De Cristofaro, Reginaldo (40’st Coratella), Gerardi (47’st Viscovo), Guerra, De Franco, De Ciancio (30’st Terranova), Carrà (1’st Vanacore). A disp: D’Angelo, Alcides, Dettori, Stasi, Viviani, De Marco, Setola. All. Palo.

Virtus Francavilla Calcio: Nobile, Ingrosso, Idda, Miceli, Maiorino (41’st Ventola), Ekuban (9’st Perez), Caporale, Pierno, Prezioso (26’st Carella), Tchetchoua (41’st Mastropietro), Toscano. A disp: Milli, Cassano, Feltrin, Gianfreda, Delvino, Enyan, Tulissi. All. Sportillo.

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Gulia Tempestilli di Roma 2-Ayoub El Filali di Alessandria-Mario Cascone di Nocera Inferiore)

Reti: 65’ Caporale (VF).

Note: Ammoniti: Pitarresi, Allegretto (PI) Prezioso, Tchetchoua, Ingrosso, Toscano (VF) Espulsi: Albertazzi (PI)Recupero: 0’pt, 7’st.

Oreste Roberto Lanza