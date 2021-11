Fatale la sconfitta di ieri in casa con la Virtus Francavilla per una rete a zero

Il giorno dopo la sconfitta casalinga per 1-0 con la Virtus Francavilla, la società dell'Az Picerno che milita nel campionato di Serie C, girone C, ha esonerato l'allenatore Antonio Palo.

In un comunicato diffuso dalla società è stato sollevato dall’incarico anche l'allenatore in seconda Giovanni Langella. La Società ringrazia i due allenatori per quanto fatto e augura loro le migliori fortune professionali. In 14 giornate, la squadra lucana ha ottenuto 16 punti e occupa ora il tredicesimo posto in classifica.