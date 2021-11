Battuto il Gravina al Nunzio Fittipaldi grazie alla rete di Croce nella ripresa

Grazie alla sua prima rete in campionato Croce regala i tre punti al Francavilla insieme al primato solitario in classifica. Nella tredicesima giornata del campionato di Serie D del girone H, gli uomini di mister Ragno hanno ottenuto una preziosa vittoria casalinga. Una gara che si è sbloccata soltanto nella ripresa, poco dopo la mezz'ora con un tocco sotto porta del centravanti rossoblù che ha raccolto un cross dal fondo di Antonacci. Prima della rete diverse occasioni per il Francavilla che ha fatto la partita ma senza rendersi pericoloso più di tanto.

Nel finale di gara occasionissima per i sinnici che vanno vicini al raddoppio sempre con Croce ma il tiro a tu per tu con il portiere si stampa sul palo. La gara non ha più nulla da dire e termina dopo cinque minuti di recupero. Le due squadre sotto una fitta pioggia raggiungono gli spogliatoi. Il Francavilla adesso si trova in testa alla classifica per il primato solitario con 28 punti, seguono l'Audace Cerignola e il Bitonto con 27 punti. Dietro di loro la Casertana con 26 punti. In riva al Sinni si comincia a sognare.

Claudio Sole