Grazie alla rete di Reginaldo il Picerno festeggia una vittoria storica

Vittoria di lusso che entra nella storia calcistica della Leonessa. Allo stadio “Donato Curcio” di Picerno, arriva una prestazione da 10 e lode per i ragazzi di mister Colucci, che trovano una vittoria contro il Palermo, nel segno di Reginaldo che sigla la rete decisiva al 25′pt. La prima vera occasione arriva al 20′pt per il Palermo, sul traversone di Odjer, Fella in rovesciata debole trova la pronta risposta di Viscovo. L’occasione vera arriva al 25′pt per i ragazzi di mister Colucci, Dettori pennella per Reginaldo, controllo, ne salta due in palleggio, e con il sinistro angola bene per la rete del vantaggio del Picerno. Esplode il Curcio. Nel finale di primo tempo ospiti vicini al pareggio, discesa di Valente, traversone per Odjer che di testa sfiora la traversa.

Nella ripresa è il Palermo a creare la prima azione pericolosa, angolo di Almici, Fella di testa sfiora il palo. Al 13′ st tacco di Esposito, che libera Setola, palla in mezzo per Gerardi che da due passi, manca l’appuntamento con la rete di un soffio. Un minuto dopo, numero di Soleri, che scappa a De Franco, con il sinistro, trova la pronta respinta di Viscovo. Picerno che riparte subito sull’asse Gerardi – Reginaldo che a tu per tu con Pelagotti, ci prova con il destro e sfiora il raddoppio. Al 29′st traversone di De Cristofaro, al volo Pitarresi calcia alto di poco. Nel finale espulso Marconi per un fallo su Vivacqua, termina così la gara con il Picerno che trova una vittoria importante contro il Palermo, e mette in cassaforte tre punti preziosi per la classifica.

AZ PICERNO - PALERMO 1-0

AZ PICERNO (4-4-2): Viscovo, De Franco, Garcia, Setola, Finizio, Dettori, Pitarresi, De Cristofaro, Esposito (16′st Vivacqua), Reginaldo (33′st Guerra), Gerardi (44′st Carrà). A disp. Albertazzi, Vanacore, Summa, Alcides Dias, Stasi, Terranova, Coratella, Viviani, De Marco. All. Leonardo Colucci.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti, Buttaro, Marconi, Perotta, Almici (41′st Floriano), Valente, Dall’Oglio (21′st Silipo), Odjer (12′st Luperini), De Rose, Fella (12′st Soleri), Brunori. A disp: Massolo, Giron, Accardi, Crivello, Peretti, Doda. All. Giacomo Filippo

ARBITRO: Paolo Bitonti (sez. Bologna).

RETI: 25′pt Reginaldo.

NOTE: Ammoniti: De Cristofaro (P), Marconi (PA), Brunori (PA), Dettori (P) – Espulso: Marconi (PA) – Recupero: 0′ pt, – Angoli: 1-5. Spettatori: 645 (172 ospiti). Incasso: 7.133,20 €.