Diverse occasioni per i lucani che non riesco a concretizzare negli ultimi metri

Al Viviani Potenza- Turris 0-0. Nella conferenza stampa di qualche giorno mister Trocini è stato chiaro: “non sarà semplice, ma in casa fin qui abbiamo dimostrato che sappiamo farci rispettare”. Di diverso avviso di mister Caneo per la Turris: “Non abbassiamo la guardia e rispettiamo tutti". Potenza davanti al pubblico amico: tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte ottenute con 10 gol fatti e 7 subiti; corallini fuori casa, per loro ben 17 centri (miglior attacco del girone) e 11 gol incassati. Un dato da tenere in considerazione: trentotto cartellini gialli e due rossi sinora per i padroni di casa, 34 cartellini gialli e due rossi invece per i campani. Potenza con 3-5-1-1 ancora coperto con Volpe in avanti in tandem con Banegas. Assenti ancora le assenze di Romero, Guaita e Baclet. Recuperato Gigli, che agisce nel reparto arretrato. Convocati ma non al meglio i vari Carneglutti, Zampa e Salvemini, che finiscono in panchina. 3-4-3 perla Turris che fa registrare il forfait a sorpresa per Santaniello, colpito da attacco influenzale. Al suo posto dentro Sartore, con Leonetti che agirà da falso nel tridente offensivo. In difesa confermata la presenza di Di Nunzio in luogo dello squalificato Lorenzini. Pronti, via. Potenza subito in avanti. Al 6’ occasione per i lucani: cross di Gigli per la testa di Abnega, deviazione che beffa Perina ma il palo salva i corallini. Un minuto prima i Lucani su calcio d’angolo Sandri dal limite che nonaveva inquadrato la porta. Al 7’ ancora rossoblù vicino al vantaggio: cross di prima intenzione da parte di Sepe dall’out sinistro, l’argentino gira in torsione sul primo palo a superare Perina ma il legno esterno nega la gioia del gol all’attaccante. Potenza che prova ancora a violare la porta degli ospiti con Manuel Ricci che prova la botta dalla distanza ma una deviazione fa impennare il pallone che termina sul fondo e dunque in calcio d’angolo. Potenza che non concede nulla agli ospiti e che cerca il vantaggio a tutti i costi. Banegas ci prova dai 25 metri con un sinistro che sibila di un soffio alla sinistra del portiere ospite Perina. Alla mezz’ora è il corallino Varutti a salvare il risultato: Coccia si infila dalle retrovie, aggancia il pallone tagliando in due la difesa della Turris, salta anche Perina ma sul tiro a botta sicura trova l’intervento decisivo dell’esterno corallino che salva sulla linea di porta. Coccia ci riprova qualche minuto dopo ma il tentativo diagonale termina alto. Squadre che negli ultimi minuti della prima frazione si sono allungate di parecchio permettendo ad entrambe di gestire i rispettivi contropiedi su ambi praterie. Su una ripartenza della Turris Matino atterra Leonetti e si prende una ammonizione e poi un minuto dopo il giallo lo intasca anche Sepe per fallo sul corallino Giannone.

Dopo tre minuti di recupero si va negli spogliatoi con il risultato a reti bianche e con un Potenza che meritava qualcosa in più. Seconda frazione con il Potenza sempre in avanti alla ricerca del vantaggio. Brutto scontro testa contro testa fortuito tra Franco e Ricci: rimangono entrambi contusi ma riprendono regolarmente la partita. Corallini che non riescono ad uscire dalla propria metà campo e Lucani che infittiscono la pressione sulle corsie laterali. Tentativo di Ricci dalla distanza: palla alta sopra la traversa. Al 55esimo, rischia qualcosa Giannone commettendo fallo a centrocampo sulla ripartenza del Potenza: il numero 10 è già ammonito ma Gualtieri non accenna a sanzionarlo ulteriormente. Poi Caneso effettua delle sostituzioni: fuori Sartore, dentro Bordo. Turris con il 3-5-2 con Bordo in mezzo al campo che permette così a Tascone e Franco di agire come mezze ali mentre il tandem offensivo propone Giannone e Leonetti. Ma il Potenza preme. Al 59’ occasione per gli uomini di Trocini: da un tiro velleitario di Piana il pallone arriva tra i piedi di Banegas che mette al centro per l’arrivo in corsa del numero di Sandri che calcia verso la porta ma non trova lo specchio.

Al 60’ cambio per il Potenza: fuori Volpe dentro Sessa. Cominciano a calare i ritmi per entrambe le formazioni con il Potenza che continua a tenere il pallino del gioco. Al 70’ ancora un cambio, questa volta doppio, per gli uomini di Trocini: entrano Carneglutti e il giovane Zagaria. Al 82’ Salvemini in campo al posto di Ricci, Potenza che aumenta il potenziale offensivo per tentare di vincere la partita. Al 86’ si fa vedere la Turris : punizione invitante per la Turris dalla trequarti, ma Franco non la sfrutta adeguatamente. Corallini che si coprono negli ultimi minuti. Al 87’ doppio cambio: dentro Loreto e Pavone, fuori Leonetti e Finardi. Dopo 5 minuti di recupero si va negli spogliatoi con il risultato di parità. Lucani che in questa occasione meritava la vittoria contro una squadra compatta e ben messa in campo da mister Caneo. La Turris regge e porta a casa un punto prezioso, visto anche l'andamento del match. Per il Potenza il risultato più giusto sarebbe stato aggiungere tre punti alla propria classifica.Non avrebbe tolto niente a nessuno

POTENZA - TURRIS 0-0

POTENZA: Marcone, Coccia, Sandri (25' st Zagaria), Ricci (38' st Salvemini), Gigli (25' st Cargnelutti) Piana, Zenuni, Volpe (16' st Sessa), Matino, Banegas, Sepe. A disp: Greco, Petriccione, Zampa, Orazzo, Bruzzo, Maestrelli. All: Bruno Trocini

TURRIS: Perina, Esempio, Franco, Sartore (11' st Bordo), Giannone (34' st Longo), Leonetti (43' st Loreto), Manzi, Tascone, Di Nunzio, Varutti, Finardi (44' st Pavone). A disp: Abagnale, Colantuono, Giofre', Zanoni, Palmucci, Iglio, D'Oriano, Nocerino. All: Bruno Caneo

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti ( LucaDicosta di Biella - Rosario Antonio Grasso di Acireale)

NOTE: Ammoniti: Gigli, Sepe, Matino, Piana (P), Sartore, Giannone, Leonetti (T) Angoli 7-1 Recupero: 3' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza