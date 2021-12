Un rigore netto nel recupero e la Leonessa fa sua la partita che la porta in zona play off

Allo stadio Degli Ulivi Fidelis Andria- Az Picerno 2-3. La diciassettesima giornata, per la leonessa, dopo la vittoria storica in casa con il Palermo, è da segnare. La vittoria sul campo dell’Andria è importante perché realizzatasi nei minuti finali del recupero da Pitarresi. Picerno che da stasera è all’interno della griglia per i play off. Pronti, via. Al14’ Picerno già vicino al gol: Caparbio a centrocampo Gerardi, recupera palla, per D’Angelo, poi per Dettori, cross e De Cristofaro di testa mette i brividi, palla di un soffio fuori. Reagisce la Fidelis Andria al 16’: cross dalla sinistra e deviazione di prima di Tulli, blocca in due tempi il numero 22 lucano. Picerno più volitivo che spinge sull’acceleratore. Al 29’ lunga azione che porta al cross di Dettori in area per Gerardi, ma Legittimo è decisivo nell’anticipo salvando i suoi. Al 32’ rischia grosso il Pierno: Di Noia riesce a sgusciare in area e a calciare a botta sicura, ma Viscovo in due tempi blocca e subisce anche fallo dallo stesso numero 10 federiciano.

Al 42’ arriva il gol del vantaggio del Picerno: De Franco in avanti, palla per Dettori che la cede a Reginaldo, la scambia con Gerardi, Reginaldo vince rimpallo e la palla arriva a D’Angelo, è un rigore in movimento e non sbaglia. Dopo minuti dopo arriva il pari da parte dei pugliesi: Venturini, di testa dal quarto corner dalla destra gonfia la rete lucana. Nell’unico minuto di recupero la Fidelis Andria torna in vantaggio: Di Noia da centrocampo avanza per Bubas, apertura sulla destra per Casoli solo che la mette all’angolino per il 2-1. Si va negli spogliatoi con l’1-2 micidiale della Fidelis. Ripresa con il Picerno reattivo che va avanti con Gerardi che si prende un fallo dai 20 metri. Dalla destra sulla palla ci va Dettori, para con non poche difficoltà Vandelli. Al 18’ bella la giocata di De Cristofaro, che trova spazio e calcia, di poco alto. Poi Gerardi è bravo di testa per Reginaldo, palla per D’Angelo che al limite dell’area dall’estremo sinistro viene atterrato, punizione. Sulla palla Dettori, palla di un soffio oltre l’incrocio. Quando il Picerno preme sull’acceleratore, mister Colucci inserisce Esposito al posto di D’Angelo e Allegretto al posto di Vanacore. Al 77’ arriva il pari: Reginaldo di petto per Gerardi, sulla destra per Garcia, palla in mezzo e capitan Esposito con un tocco morbido gonfia la rete. Picerno sempre pericoloso.

Al 80’, Esposito per Pitarresi ma respinge con difficoltà Vandelli. Picerno praticamente sempre nella metà campo della Fidelis, fino all’ultimo respiro, quando al 93′ (4′ di recupero) Esposito viene atterrato in area. Rigore netto, sulla palla ci va Pitarresi che la mette all’incrocio. Partita di grande intensità dove gli uomini di mister Colucci hanno saputo gestire bene la partita mettendo molte volte in affanno la retroguardia pugliese.

FIDELIS ANDRIA -AZ PICERNO 2-3

FIDELIS ANDRIA (3-5-2): Vandelli, Venturini, Legittimo, Alcibiade (37’ st De Marino), Bonavolontà, Nunzella, Gaeta (10’ st Bolognese), Di Noia (37’ st Dipinto), Casoli, Tulli (20’ st Alberti), Bubas (20’ st Di Piazza). A disp.: Paparesta, Dini, Carullo, Lacassia, Graziani, Leonetti, Zampano. All. Ginestra

AZ PICERNO (4-4-2):Viscovo, Vanacore (23’ st Allegretto), Garcia, De Franco, Guerra, Dettori, De Cristofaro (37’ st AlcidesDias), Pitarresi, D’Angelo (23’ st Esposito), Reginaldo, Gerardi (44′ st Carrà). A disp. Albertazzi, Vivacqua, Esposito, Stasi, Terranova, De Ciancio, Coratella, Carrà, De Marco, Setola. All. Colucci.

ARBITRO: Angelucci di Foligno.

RETI: 42’ pt D’Angelo (P), 44’ pt Venturini (F), 46’ pt Casoli (F), 77’ Esposito (P)

NOTE: Ammoniti: Garcia (P), De Cristofaro (P), De Franco (P), Bubas(F), Tulli (F). Recupero: 1’ pt.

Oreste Roberto Lanza