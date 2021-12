Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Con una doppietta del centravanti Croce i sinnici conquistano i tre punti al Fittipaldi

Croce con una doppietta regala la festa dell'Immacolata felice ai propri tifosi. Le due reti del centravanti sinnico nel turno infrasettimanale, consentono alla formazione di mister Nicola Ragno di vincere sul terreno amico del Fittipaldi contro la Casertana. Una vittoria che consente al Francavilla di agganciare in vetta alla classifica con trentuno punti l'Audace Cerignola. La rete del vantaggio arriva al 12' con un groviglio di gambe in area che consente a Croce di riceve la palla dopo un rimpallo e battere il portiere avversario. La Casertana si fa viva al 19' con D'Ottavi che sfrutta il suggerimento di Liccardi e con un rasoterra impegna l'estremo difensore Daniele alla parata a terra. La Casertana sembra crederci e spinge ancora in avanti arrivando al pareggio al 24' con un gran tiro da fuori area di D'Ottavi che ristabilisce l'equilibro del match.

Gli ospiti spingono ancora e al 31' si rendono pericolosi con Vacca su calcio di punizione con la difesa che spazza. Due minuti più tardi ancora Casertana con Liccardi che al 33' controlla la palla e con un rasoterra impegna il portiere Daniele alla deviazione in calcio d'angolo. Nella ripresa poi ancora azioni insistenti da entrambi i fronti fino al definitivo vantaggio ancora con Croce, doppietta per lui, che al 39' sugli sviluppi di un calcio d'angolo sbuca in mischia e di testa gonfia la rete. Le squadre rientrano negli spogliatoi con la Casertana che incassa il terzo ko consecutivo.

FC FRANCAVILLA - CASERTANA 2-1

FC FRANCAVILLA: Daniele, Di Ronza, Cristallo (60’ Vaughn), Ganci (67’ Ganci), Russo, Dopud, Melillo, Petruccetti (67’ Langone), Polichetti, Nolè, Croce. A disp.: Zaccaro, Nicolao, Cabella, Lazic, Langone, Vaughn, Gentile, Antonacci, De Marco. All.: Ragno.

CASERTANA: Trapani, Pambianchi, Chinappi (87’ Mansour), Di Somma, Vacca, Vicente, Liccardi, Monti, Feola, Cusumano (57’ Nicolau), D’Ottavi (62’ Rossi). A disp.: Bovenzi, Mansour, Sambou, Rossi, Criscuolo, Nicolau, Capitano, Carannante, Carnevale. All.: Maiuri.

ARBITRO: Julio Milan Silvera di Valdarno.

RETI: Croce 12’pt. e 39’st, D’Ottavi 24’pt.

NOTE: Ammonizioni: Cristallo 46’pt, Chinappi 25’st. Terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 150 circa.

Claudio Sole