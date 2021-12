I campani calano il tris e il Potenza si arrende in dieci

Al Menti Juve Stabia – Potenza 3-0. Match è valido per la 18esima giornata del girone C. Campani con 22 punti (5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte) e nel turno precedente hanno perso contro la Paganese per 3-1. Potenza, invece, con15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte), reduci dal pareggio interno a “reti bianche” contro la Turris. Nell’archivio storico delle due squadre di annotano diversi incontri ma una su tutte suscita curiosità: lo spareggio del 1 giugno 1975 al San Nicola di Bari con circa diecimila stabiesi presenti in una gara che poteva valere l’accesso in Serie C. Quella gara la decise l’attaccante potentino Nicola Scarpa al minuto 113 a pochi minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. Potenza ancora senza attaccanti di ruolo con il solo Banegas a fare da ricognitore nell’area delle Vespe, alle sue spalle Ricci e Volpe a supporto. Centro campo ben coperto e difesa nelle mani di Piana, Matino e Coccia. Juve Stabia con Felice Evacuo in panchina e attacco a due punte con Scaccabarozzi e Usepi. Pronti, via. Palla alle vespe che battono l’inizio dell’incontro.

Potenza in avanti con Sandri(cresciuto nelle file del Torino calcio) che in area fa partire un tiro velenoso parato con difficoltà dal portiere Sarri. Un minuto dopo Caldore atterra Volpe, punizione dal limite dell’area, tira Banegas con deviazione in calcio d’angolo. La Juve Stabia si fa vedere all’11’ con un calcio d’angolo battuto da Panico con palla intercettata da Marcone. Un minuto dopo occasione per le Vespe: Eusepi in area palla al piede non riesce nel tocco finale. Al 14’ ancora Juve Stabia: triangolazione Eusepi e il trequartista Stoppa tiro di quest’ultimo palla nelle mani di Marcone. Potenza che si fa vedere due minuti dopo. Al 16’ c’è un grande colpo di testa di Coccia con palla che finisce di poco fuori. Partita tattica con formazioni ben coperte, equilibrio quasi perfetto. Al 23’ ancora Potenza: Volpe sulla sinistra si invola e a tu pe tu con Sarri fa partire un tiro che finisce nelle mani dell’estremo difensore della Juve Stabia. Juve Stabia che cerca il vantaggio ma senza costrutto. Ma al 35’ ci pensa l’estro del 10 di casa Bentivegna: punizione di poco dall’area del Potenza per atterramento di Caldore da parte di Zenuni. Palla a giro che finisce sotto l’incrocio dei pali alla sinistra di Marcone. Nulla da fare. Vespe in Vantaggio senza demerito del Potenza. Al 38’ il Potenza con Banegas tenta il pareggio ma il tiro finisce di poco alto all’incrocio di Sarri. Un minuto dopo ci prova Sepe che sfiora di un millimetro il pareggio. Dopo tre minuti di recupero si va negli spogliatoi con il vantaggio della Juve Stabia e con il Potenza che meritava qualcosa in più.

Ripresa senza sostituzioni. Potenza in avanti alla ricerca del pareggio. Al 46’ subito un angolo per il Potenza che non viene sfruttato in area da Ricci e Sepe. Al 54’ Occasione per il Potenza per Sepe colpo di testa senza esito. Al 61’ prova Volpe con un tiro che sfiora la porta di Sarri. La partita cambia di molto con lo stiramento di Ricci, in campo Bruzzo. E l’entrata di Romero al posto di Volpe. Al 75’ Juve Stabia raddoppia: errore a centrocampo di Coccia, palla che finisce sul piede di Stoppa che fa partire un tiro preciso che gonfia la rete della porta di Marcone. Potenza in difficoltà di risultato ma non di prestazione che cerca in tutti i modi di riprendersi la gara ma senza riuscirci. Poi la frustrazione: Potenza in dieci con l’espulsione di Romero e terzo goal sempre di Stoppa su passaggio di Rizzo. Dopo quattro minuti finisce con la vittoria delle Vespe e con un Potenza che fino a 20minuti aveva fatto una prestazione eccellente. La salvezza si conquista cercando punti in viaggio e non soltanto in casa. Sette sconfitte con pochi punti raccolti meritano molta attenzione con un buon mercato di gennaio

JUVE STABIA-POTENZA 3-0

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Cinaglia, Caldore, Rizzo; Altobelli (Della Pietra 42’s.t.), Scaccabarozzi; Bentivegna (Berardocco 18’s.t.), Stoppa (Todisco 41’s.t.), Panico (Davì 30’s.t.); Eusepi (Guarracino 42’s.t.). A disp.: Russo, Pozzer, Todisco, Dav, Berardocco, Guarracino, Della Pietra, Esposito, Evacuo. All.: Stefano Sottili.

Potenza (3-5-2): Marcone, Matino, Piana, Gigli, Coccia, Sandri, Zenuni, Ricci (Bruzzo 21’s.t.), Sepe, Volpe (Romero 27’s.t.), Banegas (Zagaria 44’s.t.). A disp.: Greco, Petriccione, Orazzo, Romero, Bruzzo, Maestrelli, Zagaria, Sessa. All.: Bruno Trocini.

Arbitro: Giuseppe Collu della sezione AIA di Cagliari (Costin Del Santo Spatarudi Siena e Luca Testi di Livorno).

Marcatori: Bentivegna (JS) 35’ p.t. Stoppa (JS) 75’ e 84’.

Note: ammoniti: Matino (P), Bentivegna (JS), Ricci (P), Gigli (P), Altobelli (JS), Volpe (P), Bruzzo (P), Guarracino (JS); Espulsi: Romero (P) per proteste Angoli: 3-4 ; Recupero 3’p.t, 4’ st.

Oreste Roberto Lanza