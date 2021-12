La leonessa rifila cinque goal ai campani della Paganese e vola in classifica

Stadio “Donato Curcio” Az Picerno – Paganese 5-3. Lucani imbattuti da tre gare, reduci da due vittorie consecutive, mentre i campani dopo una fase difficile hanno ritrovato i tre punti nell’ultimo turno contro la Juve Stabia. Pronti, via. Subito scintille tra Picerno e Paganese. Lucani in vantaggio al quarto d’ora con Reginaldo bravo a sfruttare un assist di Alcides Dias: destro di Reginaldo, Baiocco non è perfetto nella parata e il Picerno è avanti 1-0.la reazione della Paganese non si fa aspettare e si concretizza al 22′:Guadagni si avventa su una respinta di Dettori e ribadisce in rete aiutato da una deviazione. Tre minuti dopo al25’ il Picerno torna in vantaggio: Cross di Esposito per la testa di Gerardi, che anticipa tutti e fa 2-1. Passano diciannove minuti e la Paganese pareggia. Siamo al 44’ e Firenze trasforma su calcio di punizione magistralmente battuto. Ma la prima minuto di recupero sorpresa, il Picerno torna in vantaggio: Sbampato devia nella propria porta un tiro di Pitaressi.

Si va negli spogliatoi con il vantaggio meritato della Leonessa. Ripresa con il Picerno sempre in attacco e la 52’ il goal del poker: cross basso di Esposito per Gerardi, che mette dentro in spaccata e fa doppietta. E’ l’apoteosi per i tifosi del Picerno che vedono la propria squadra giocare a ritmi sostenuti e con una grande convinzione del risultato. Paganese sorpresa ma non intimorita che cerca di recuperare il risultato. Al 73’ i salernitani accorcia il risultato: cross di Sussi, sponda di Firenze e mancino al volo di Piovaccari. All’82’ il mister lucano Colucci mette dentro Allegretto e De Ciancio per Dias e Pitaressi. Più coperti a centrocampo evitando di perdere di vista il risultato di vantaggio. All’85’ doppio cambio per il Picerno: dentro Vivacqua e Coratella per Reginaldo e Gerardi. Cinque minuti di recupero con il Picerno padrone del campo. Al secondo minuto di recupero ancora un goal per i lucani: ci pensa il neo-entrato Coratella a chiudere i giochi. Partita apprezzabile e bella da vedere, il Picerno vola al cospetto dei suoi tifosi rafforzando la propria posizione nella griglia dei play off.

Az Picerno – Paganese 5-3

Picerno (4-4-2): Viscovo; Alcides (82′ Allegretto), De Franco, Garcia, Guerra; De Cristofaro, Dettori, Pitarresi (82′ De Ciancio), Esposito (62′ Esposito); Reginaldo (85′ Vivacqua), Gerardi (85′ Coratella). All: Leonardo Colucci.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato (46′ Bianchi), Schiavi (72′ Schiavino), Zanini; Sussi (87′ Sussi), Cretella, Tissone, Firenze, Viti (81′ Manarelli); Guadagni, Piovaccari. All: Luca Fusco (Grassadonia squalificato).

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampini

Marcatori: 15′ Reginaldo (PIC), 22′ Guadagni (PAG), 25′ e 52′ Gerardi (PIC), 44′ Firenze (PAG), 45′ autorete Sbambato (PIC), 76′ Piovaccari (PAG), 90′ Coratella (PIC)

Note: Ammoniti: 43′ Garcia (PIC), 70′ De Cristofaro (PIC), 71′ Sussi (PAG).

Oreste Roberto Lanza