Assenti per infortunio Castoro e Stano, sono stati De Mola, Spada ed Ambrosecchia a trascinare i lucani alla vittoria

Netta ed importante vittoria casalinga della Virtus Matera, che nella sesta giornata del girone di andata del campionato di basket di Serie D si impone sul parquet di casa contro il San Severo con il risultato di 82 a 58. Senza due dei leader della squadra Castoro e Stano, fuori per infortunio, sono stati De Mola, Spada ed Ambrosecchia a trascinare i lucani alla vittoria, nonostante nel primo quarto gli ospiti avevano dato la sensazione e l’impressione di poter dire la loro per tutto il match, infatti chiudevano avanti di una lunghezza 18 a 17.

Tutt’altra musica all’inizio del secondo quarto, la virtus infatti ha dettato i ritmi, difesa e contropiede, i rimbalzi di Alecci e Santarsia sotto le plance, dando un importante impulso per il breack materano di 29 a 13 e portando così la squadra negli spogliatoi sul 46 a 31. Le due formazioni vanno così al riposo lungo. Al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa non hanno mollato la presa sulla gara, allungandosi ulteriormente sul 66 a 44. Nell’ultima frazione di gioco poi spazio per tutti i componenti della rosa Materana, con il giovanissimo Paparcone all’esordio, che ha dato il suo importante contributo per la vittoria finale che è giunta con il risultato di 82 a 58.

Ondatel srl Matera - Cestistica Academy San Severo 82-58 (Parziali: 17-18; 46-31; 66-44; 82-58)

VIRTUS MATERA: Nuzzi 7,D'Ercole 3, Ambrosecchia 13, Spada 20, Cifarelli 2, Paparcone, Santarsia 8, Centoducati, Alecci 12, De Palo 4, De Mola 13. All. Conterosito-Dicaro.

SAN SEVERO: Mecci 21, Chiarella 5, Koluderovic, Fotone 6, Placentino, Notarangelo 1, De Lallo 2, Miale 2, Petrushevski 2, Villani 13, De Martino, Diop 8. All. Console.

ARBITRI: Franco - Giordano di Bitritto.

Silvia Silvestri