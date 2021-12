Grazie alle reti di Saraniti e Falcone gli jonici intascano tre punti importanti

Allo Iacovone Taranto- Az. Picerno 2-0.Per la Leonessa la partita contro il Taranto è una partita con una rivalità nata quando si stava in serie D. Quattro le sfide ufficiali di campionato disputate in Puglia, tutte in Serie D. Il primo match in assoluto è datato 31 gennaio 2016. In quella circostanza i rossoblù si imposero con il punteggio di 3 a 0. Lucani in forma: dieci punti nelle ultime quattro partite da quando vi è stato il cambio tecnico; tre vittorie di fila contro Palermo, Fidelis Andria e Paganese. Pronti, via. La battuta di inizio alla Leonessa che nei minuti iniziali preme sulle corsie laterali il Taranto. Al 9’ un errore di un difensore jonico che finisce sui piedi di Reginaldo che non aggancia in area vicino al portiere Chiorra. Al 11’ Taranto vicino al gol: traversone di Falcone dalla sinistra, colpo di testa di Saraniti da posizione leggermente defilata, De Franco salva sulla linea.

Un minuto dopo protagonista è il tarantino Saraniti: conclusione dal limite, si rifugia in angolo Viscovo, 22enne portiere in prestito dal Crotone.15’ Pericoloso anche l’AZ Picerno: la difesa rossoblù pasticcia, De Cristofaro ci prova dai 30 metri, Chiorra vola e mette in fallo laterale. Al 17’ si fa vedere il Picerno con una grande occasione del 14 Dettori tira dalla lunetta dell’area jonica grande parata del portiere tarantino. Poi la sorpresa del 17’ quando il Taranto va in vantaggio: cross dalla destra di Versienti, perfetto per la testa di Saraniti che nel cuore dell’area di rigore salta più in alto di tutti e batte Viscovo. Quinta rete in campionato per l’attaccante jonico. I lucani per niente intimoriti cercano di arrivare al pareggio prima della fine della frazione di gioco. Ma sono poco concreti e perdono l’attimo fatale nell’area del Taranto. Al 30’ c’è l’occasionissima per il Picerno: De Cristofaro si fa largo sulla destra, arriva sul fondo e mette in mezzo, ma Gerardi aggancia male perché sbilanciato da un mancato intervento di Benassai. Al 36’ ancora il Picerno: Alcides suggerisce dalla destra per Gerardi, il cui colpo di testa si spegne sul fondo. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi con il vantaggio del Taranto senza alcun demerito per i lucani. Seconda frazione con il Picerno senza Reginaldo lasciato negli spogliatoi da mister Colucci preferendogli Vivacqua al centro dell’attacco.

Taranto che manda in campo il numero 17 granata che un minuto dopo deve uscire per guai muscolari lasciando il suo posto a Bellocq. Ma il Taranto cerca il goal per chiudere l’incontro ma il Picerno si dimostra un osso duro soprattutto nella parte centrale del campo. Al 50’ è il Picerno a far vivo nell’area del Taranto con Dettori che riprova con uno dei suoi tiri velenosi che finisce di poco fuori dalla traiettoria della porta jonica. Al minuto 56’ il Taranto raddoppia: una infelice ribattuta in area di un difensore del Picerno mette in moto il numero 28 Civilleri che si spinge sulla parte destra del campo e fa partire un passaggio rasoterra su cui cincischiano alcuni difensori lucani, palla che finisce a Falcone che segna la prima rete stagionale e ancora al Picerno. I restanti minuti sono il seguito di varie sostituzioni da entrambi le formazioni. Da annotare all’84’ un aziona che avrebbe permesso ai lucani di accorciare il risultato: cross insidioso dalla sinistra di Vivacqua, Chiorra smanaccia, la palla rientra in campo, ma nessuno riesce a spingerla dentro. Quattro minuti di recupero e tutti negli spogliatoi. Taranto che ha meritato il risultato, ma la prestazione del Picerno è stata ammirevole. Si sa che nel calcio alla fine conta la matematica.

TARANTO- AZ PICERNO 2-0

TARANTO (4-2-3-1):Chiorra; Versienti, Zullo (46’ Granata; 53’ Bellocq), Benassai, De Maria; Marsili, Civilleri (79’ Cannavaro); Mastromonaco, Giovinco (79’ Barone), Falcone (61’ Labriola); Saraniti. A disp.: Antonino, Zecchino, Santarpia, Pacilli, Ghisleni, Italeng. All: Laterza

AZ PICERNO (4-4-2):Viscovo; Alcides (57’ Allegretto), De Franco, Garcia, Guerra; De Cristofaro, De Ciancio (57’ Esposito), Dettori (74’ Coratella), D’Angelo; Reginaldo (57’ Vivacqua), Gerardi (74’ Terranova). A disp Albertazzi, Pitarresi, Stasi, Carrà, Viviani, Setola. All: Colucci.

ARBITRO: Andrea Bordin di Bassano del Grappa (Assistenti: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Veronica Martinelli di Seregno).

RETI: 17’ ptSaraniti (T), 11’ st Falcone (T)

NOTE: Ammoniti: Versienti (T), Falcone (T), Terranova (P), Esposito (P), Bellocq (T). Recupero: 1′ pt, 4′ st.

Oreste Roberto Lanza