Per i sinnici tre punti d'oro conquistati con grinta e un gran ritmo in campo

Il derby lucano del girone H di Serie D tra Francavilla e Lavello vede vittoriosi i sinnici di mister Nicola Ragno. Allo stadio "Nunzio Fittipaldi", la vittoria per 3-1 contro il Lavello di mister Zeman porta la firma di Cristallo, Nolè e del bomber Croce. Francavilla subito in avanti con il piede sull'acceleratore e dopo solo quattro minuti di gioco arriva il vantaggio con Cristallo che è abile a mandare in rete la palla grazie ad un calcio di punizione dal limite di Melillo.

Passano pochi minuti e al 10' il raddoppio porta la firma del veterano Nolé che si invola verso l'area avversaria superando in uscita il portiere Amata. Il Fittipaldi adesso è una bolgia. Il Lavello tenta la reazione ed è abile ad accorciare le distanze al 13' con Statella che sfrutta un tocco maldestro in area di Di Ronza. Il Francavilla nella ripresa spinge ancora in avanti trovando il tris con il bomber Croce che di testa capitalizza alla perfezione una discesa incontenibile di Cristallo. Francavilla che adesso con questa importante vittoria resta da solo in vetta alla classifica con 37 punti, il Lavello invece fermo a 27 punti si trova a solo due lunghezze dalla zona playoff.

Claudio Sole