Una gara combattuta dove il Picerno alla fine meritava il pareggio

Al Curcio Az Picerno – Turris 0-1. L’aveva detto qualche giorno fa l’allenatore del Picerno Colucci: questo campionato si sta rivelando molto equilibrato e competitivo, dunque non credo ci siano partite scontate nel Girone C. Come sempre, ci vorrà umiltà da parte nostra e rispetto. Con la Turris giocheremo a testa alta”. Così è stato ma non è bastato a portare a casa la vittoria. Primo tempo sono gli ospiti a prendere subito in mano il controllo delle operazioni ed a dominare la partita mancando diverse opportunità per spezzare l’equilibrio iniziale. Seconda frazione gli sforzi compiuti dai torresi in precedenza vengono premiati al 48′ dalla rete del vantaggio messa a segno grazie a Manzi, con un colpo di test sul corner battuto da Ghislandi e dopo il palo centrato da Loreto al 48′.

Nell’ultima parte dell’incontro i Melandrini tentano di ripristinare inutilmente l’equilibrio con Esposito. Fanno il possibile gli uomini di mister Colucci di portare a casa almeno un punto, ma i campani gestiscono molto bene le ripartenze dei lucani non permettendogli di arrivare oltre la propria trequarti. Dopo sei minuti di recupero a portare a casa l’intera posta sono proprio gli ospiti. Picerno che ha dimostrato ancora una volta di stare in partita e la sconfitta fa molto male. Picerno resta fermo a 29 punti.

AZ PICERNO- TURRIS 0-1

AZ PICERNO (3-5-2): Viscovo; Finizio, Garcia, De Franco; De Cristofaro, Dettori, Esposito, Pitarresi, Setola; Gerardi, Reginaldo. A disp. Albertazzi, Vanacore, Vivacqua, D’Angelo, AlcidesDias, Senesi, Guerra, De Ciancio, Carrà, Viviani, Di Dio. All. Colucci.

TURRIS (3-5-2): Abagnale; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Tascone, Franco, Bordo, Loreto; Leonetti, Longo. A disp. Colantuono, Pirone, Zampa, Santaniello, Di Nunzio, Palmucci, Iglio, Nocerino, Nunziante, Finardi. All.Caneo.

Arbitro: Giorgio Vergaro della sezione di Bari.

Reti: al 48′ Manzi C. (Turris).

Ammonizioni: al 31′ ptGerardi F. (Picerno), al 28′ st D’Angelo M. (Picerno), al 29′ st Vivacqua F. (Picerno) al 35′ pt Manzi C. (Turris), al 30′ st Longo S. (Turris), al 33′ st Tascone S. (Turris).

Oreste Roberto Lanza