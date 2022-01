La sconfitta di Monterosi costa cara all’allenatore cosentino. Ora ci si aspetta una svolta

Il Potenza Calcio esonera Bruno Trocini, al suo posto Pasquale Arleo. Costa cara la sconfitta con il Monterosi al tecnico cosentino, arrivato sulla panca del Potenza all’indomani della sconfitta contro la Paganese lo scorso ottobre per sostituire l’ex Ternana Fabio Gallo. Sei sconfitte, due vittorie e due pareggi sono risultati fatali al tecnico che la settimana scorsa aveva ricevuto dalla dirigenza l’acquisto di giocatori importanti per raggiungere la salvezza ormai obiettivo predominante per il presidente Salvatore Caiata.

Al posto di Trocini, ecco il responsabile del settore giovanile Pasquale Arleo che sarà coadiuvato dal mister Giacomo Ferrari, Giuseppe Catalano e dal professore Massimiliano Botto preparatore atletico. Il potentino Pasquale Arleo subentra per la terza volta in Lega Pro sulla panchina rossoblù come avvenuto nel gennaio 2007 e nel gennaio 2009. Una sconfitta che ha fatto riflettere molto il presidente Caiata che ha voluto lanciare una forte sollecitazione all’ambiente in vista della partita di domenica prossima con l’Avellino. Ora l’ambente aspetta una svolta concreta dopo il secondo cambio stagionale.

Oreste Roberto Lanza