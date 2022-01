Nella ripresa il Futsal Senise ci prova sciupando l’occasione del 4-4 e prendendo il gol del 5-3

Nonostante il ko per 9-3, prova eroica del Futsal Senise sul campo della vice capolista Canosa C5. Bianconeri rimaneggiatissimi vista la squalifica di De Fina, l’assenza di Grandinetti e del tecnico Masiello per Covid che scendono in campo dando battaglia e facendosi valere per circa una frazione e mezzo. Primo tempo caparbio dei lucani che tengono testa al fortissimo Canosa andando a riposo sotto di un gol (preso negli ultimi secondi). Nella ripresa il Futsal Senise ci prova sciupando l’occasione del 4-4 e prendendo il gol del 5-3. Dalla metà della frazione la stanchezza inizia a farsi sentire con il team canosino che dilaga. Da sottolineare l’ottima parte di secondo tempo dei giovanissimi bianconeri Capalbo, Guerriero, Iorio e lo stesso Urgo schierato anche nella prima frazione. Questo il commento nel post gara del tecnico in seconda Francesco Benedetto: “Peccato perché nella ripresa abbiamo avuto l’occasione per portarci sul 4-4 ma poi, dopo aver sciupato, gli avversari hanno realizzato la quinta marcatura. I ragazzi hanno dato tutto subendo un crollo fisico alla metà della ripresa. Sarebbe stata una vera e propria impresa conquistare punti con due assenze fondamentali come quelle di De Fina e di Grandinetti. Sono contento perché siamo riusciti a tener testa ad una gran squadra per circa un tempo e mezzo”.

Ottima prestazione degli under…:

“Sono contento di come si sono comportati tutti i giovani scesi in campo: bravissimi Urgo, Capalbo, Iorio e Guerriero autore di un paio di ottime parate”. Peggior avversario sabato non poteva esserci: “Il Canosa C5 si è dimostrato un avversario fortissimo con buone qualità e ottime capacità di palleggio. Per noi è stato un buon test che ha confermato che abbiamo dei validissimi giovani su cui lavorare e degli ottimi over”.

Che settimana sarà?: “Siamo caduti e ora dobbiamo cercare di rialzarci subito. Sabato prossimo mi aspetto un’ottima prestazione in cui vorremmo tornare a far punti. Recupereremo De Fina sperando anche nel ritorno di Grandinetti”.

CANOSA C5-FUTSAL SENISE (4-3) 9-3 Marcatori: 0’53’’ pt D’Elisa (C), 9’ 46’’ pt Isaias (C), 11’ 49’’ pt Da Costa (S), 12’ 31’’ pt Giannace (S), 13’ 35’’ pt Lupoli (C), 17’ 34’’ pt Giannace (S), 19’17’’ pt e 2’36’’ st Marcelinho (C), 10’ 13’’ st Redivo (C), 11’ 56’’ st Galindo (C), 14’ 11’’ st Subrizio (C), 19’ 56’’ st Lupoli (C)

CANOSA C5: Saulle, Subrizio, Iodice, Termine, Castrogiovanni, Redivo, Galindo, Lupoli, Marcelinho, D’Elisa, Isaias, Verderosa. All.: Lodispoto

FUTSAL SENISE: Plaza, G. Guerriero 2006, Urgo, Capalbo, Iorio, Da Costa, Dipinto, G. Guerriero ‘04, Giannace. Salerno. All.: Masiello

Arbitri: Corsini di Taranto e Giannelli di Bari. Cronometrista: Ostuni di Bari

Note: Ammoniti: Iodice (C), Urgo (S) Espulsi: ne