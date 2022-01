Dopo la sconfitta un fulmine a ciel sereno che gela la città intera

Al Viviani Potenza - Avellino. 1-3. Ventiquattresima giornata esonerato Trocini, in panca Pasquale Arleo. Ma la notizia che lascia tutti di stucco è quella delle dimissioni del presidente Caiata a fine gara, annuncio dato in sala stampa. I numeri per il Potenza non sono soddisfacenti: 21 gare disputate in campionato fin qui (10 in casa e 11 in trasferta), 15 i punti conquistati (13 in casa e 2 in trasferta) 0,71 la media punti generale, 1,30 la media punti casalinga 0,18 la media punti esterna, 3 vittorie (in casa), 6 pareggi (4 in casa e 2 in trasferta), 12 sconfitte (3 in casa e 9 in trasferta), -26 il dato della media inglese, 16 gol realizzati (10 in casa e 6 in trasferta), 31 gol subiti (8 in casa e 23 in trasferta). Oltre 2500 spettatori presenti con 250 tifosi di Avellino al seguito della squadra. Pronti, via. Il primo corner è per il Potenza al 7’ senza esito. Al 12’ Avellino in avanti con il nuovo arrivo Murano: uno-due con Maniero, ma la difesa rossoblù si salva in extremis. Al 16’ ancora i lupi in avanti: inserimento di Matera! Colpo di testa che finisce fuori alla destra di Marcone. Palla goal al 25’ per l’Avellino: giocata di Maniero in mezzo a tre, dribbling all’altezza della linea di fondo e cross basso all’interno dell’area piccola, dove l’ultimo difensore potentino salva tutto rifugiandosi in corner. Al 31’ ancora i campani: Kanouté non riesce a concretizzare l’occasione.

Un minuto dopo Avellino in vantaggio: traversone dalla destra in area di rigore, Maniero addomestica la sfera e la gira in porta con il sinistro di prima intenzione, battendo Marcone con una bellissima conclusione. Potenza che reagisce con forza e convinzione e al 33’ pareggia: su azione da calcio d’angolo Potenza che trova il gol del pari grazie all’autogol di Gennaro Scognamiglio. Sfortunata deviazione alle spalle di Forte. Al 37’ da annotare l’espulsione dell’allenatore dell’Avellino Braglia per proteste. Due minuti di recupero e tutti negli spogliatoi con il risultato di parità cercato e voluto dagli uomini di Arleo. La seconda frazione di gioco registra subito il vantaggio dell’Avellino al 52’: gol dell’ex di Jacopo Murano, che deposita in rete il tiro-cross di Aloi. Al 56’ ancora Murano, l’ex del Perugia si sposta la palla sul mancino e calcia, ma la sfera termina alta sopra la traversa senza deviazioni rossoblù. Potenza che accusa il colpo e non riesce a tenere più a tenere testa a gli ospiti. All’84’ Avellino va in rete per la terza volta: gol di Claudiu Micovschi chiude i giochi al “Viviani”, splendida imbeccata di Aloi. Dopo cinque minuti di recupero si va negli spogliatoi con una dura sconfitta per gli uomini di Arleo che giovedì prossimo dovrà vederla con il Foggia al Viviani.

POTENZA - AVELLINO 1-3

POTENZA: Marcone, Cargnelutti (22' st Bucolo), Dkidak, Coccia, Sandri, Romero (28' st Salvemini), Ricci (29' st Sueva), Burzio, Gigli, Matino, Guaita (1' st Costa Ferreira). A disp: Greco, Koblar, Piana, Zenuni, Iacovino, Volpe, Zagaria, Zampano, Sepe. All: Pasquale Arleo.

AVELLINO: Forte, Aloi, Scognamiglio, Kanoute (37' st Mastalli), Murano (29' st Plescia), Dossena, Maniero (29' st Micovschi), Matera (32' st Carriero), Ciancio, Silvestri, Mignanelli (29' st Tito). A disp: Pane, Rizzo, De Francesco, Pizzella, Bove. All: Piero Braglia

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza (Politi di Lecce - Centrone di Molfetta).

Marcatori: 31' pt Maniero, 33' pt aut. Scognamiglio (P), 52 st Murano, 84' Micovschi (A)

NOTE: Ammoniti: Ricci, Cargnelutti, Gigli (P), Matera, Aloi, Plescia, Forte (A). Espulsi: al 37' il tecnico Braglia per proteste. Angoli 9-6. Recupero: 2' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza