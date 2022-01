Ghirelli: “Giunti a questo punto credo occorrerebbe difendere ciò che si è costruito”

“Ho sentito il Presidente Salvatore Caiata, ci ho parlato a lungo. Ho riflettuto su quanto ci siamo detti e, ora sento ancora di più il dovere di esprimermi pubblicamente dopo le dimissioni del numero uno del Potenza Calcio”. Sono le prime parole del Presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli dettate in un comunicato a sostegno di Caiata, il quale appena dopo la sconfitta contro l’Avelino ha rassegnato le dimissioni dalla Presidenza del Potenza Calcio. “Un presidente - continua Francesco Ghirelli – che ha costruito un’esperienza calcistica a Potenza di grande rilievo: cinque campionati di serie C non erano e non sono un risultato da sottovalutare. Rappresentano programmazione, passione ed investimenti finanziari”. Non va dimenticato che il Potenza è arrivato ai play off nei passati anni.

“Solo la sfortuna –precisa Francesco Ghirelli – gli ha impedito di ottenere risultati migliori”. Una difesa a tutto campo del massimo esponente della Lega Pro nei confronti di Salvatore Caiata legato da stima e affetto per la sua la capacità e il desiderio di creare qualcosa di importante nella sua amata Potenza.” Giunti a questo punto – aggiunge Francesco Ghirelli - credo occorrerebbe difendere ciò che si è costruito. Nelle situazioni difficili occorrono qualità non comuni ed unità di intenti. Il bilancio si fa al termine di una battaglia e non mentre è in corso”.

Oreste Roberto Lanza