Giovedì con il Foggia dovrebbe giocare la stessa squadra che ha giocato con l’Avellino

L’attaccante atteso dall’allenatore del Potenza Calcio, Pasquale Arleo è arrivato. La società lucana del presidente Salvatore Caiata ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con l’Associazione. Sportiva. Cittadella (Serie B), per il prestito fino al termine della stagione, dell’attaccante leccese Luigi Cuppone è stato il capocannoniere della Casertana nella passata stagione di serie C quando ha siglato 14 reti. Centravanti di un metro e 78 cm, per 78 kg, Cuppone ha giocato in carriera anche da esterno di attacco.

Dopo gli arrivi degli esterni di fascia, il ligure Giuseppe Zampano e Azzedine Dkidak esterno sinistro classe 2000, Luka Koblar dal Frosinone Calcio in prestito fino al 30 giugno 2022, dall’USD Lavello il cartellino del giocatore Pablo Burzio (in cambio il Potenza ha dato in prestito a Lavello il giovane classe 2002, Mattia Sessa fino al termine della stagione) e dall’AC Mantova 1911, e il ritorno in rossoblù del centrocampista Rosario Bucolo il salentino ( nato a Nardò) va a completare la rosa già ricca di giocatori importanti che giovedì pomeriggio (ore 18,00) si giocheranno un'altra carta importante per arrivare all’obiettivo salvezza salvezza. Infatti al Viviani arriva il Foggia di mister Zeman reduce dalla sconfitta immeritata di Castellamare di Stabia cercando di fare risultato pieno. Dopo la partita di Avellino, con dichiarate dimissioni da Presidente del sodalizio lucano di Salvatore Caiata, l’Associazione Potenza 1919, scrive ai tifosi due righe di rassicurazioni ai propri tifosi: “innanzitutto vogliamo ribadire ancora una volta, che il nostro percorso è iniziato con l’unico scopo di supportare la squadra a direzione Caiata, nell’entusiasmo di dare continuità a cinque anni di risultati straordinari, che nessuno potrà mai negare. Un senso di responsabilità ci porta oggi a non interrompere il sodalizio con la Società e a rimanere al nostro posto. Intanto per la partita con il Foggia, mister Arleo registra la presenza di tutti gli effettivi con qualche condizione fisica ancora da ritrovare. Con la Foggia mister Arleo dovrebbe mandare in campo gli stessi che hanno giocato con l’Avellino con la probabile entrata in campo del nuovo arrivo Luigi Cuppone.

Oreste Roberto Lanza