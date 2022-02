Leonessa in dieci nel secondo tempo cede le armi ai calabresi

Al Ceravolo Catanzaro –Az. Picerno 2-0. La sconfitta in terra calabrese da parte di una squadra destinata a giocarsi la promozione può starci. Secondo impegno in quattro giorni, e mister Colucci è costretto a far rifiatare i suoi e cambiare l’undici titolare. Rispetto al match di Messina, dal primo minuto Albertazzi tra i pali, l’ultimo arrivato Parigi, Garcia e Setola. Nel Catanzaro forfait durante il riscaldamento per Maldonado, che lascia il posto a Cinelli. Una vittoria che per il Catanzaro significa un passo in classifica significante e importante in classifica. Un incontro che i calabresi gestiscono con attenzione e intelligenza soprattutto nella seconda frazione di gioco. Pronti, via. Subito Picerno: Fallo su De Ciancio al 7′, punizione di Pitarresi, palla che attraversa l’area piccola e Parigi non riesce a deviare. Catanzaro che controlla e riparte sulle corsie laterali. All’11’ calabresi in vantaggio: cross dalla destra di Scognamillo e colpo di testa di Biasci che gonfia la rete. Al 13′ ancora calabresi. deviazione in area di Vasquez ed è palo.

La reazione dei lucani si fa sentire al 28’: Parigi recupera una palla e subisce un fallo da Verna. Dai 35 metri Reginaldo che tocca per Pitarresi, potente ma non preciso. Il Catanzaro si fa vedere la 36’: cross di Cinelli palla deviata da Garcia Rodriguez che finisce sulla parte alta della traversa. Più Caranzano, meno Picerno che difende con molte difficoltà dal ritmo imposta alla gara dai calabresi. Al 42’ arriva il raddoppio: Sounas che riceve dall’area piccola e di piatto sinistro gonfia la rete. Finisce la prima frazione di gioco con il vantaggio del Catanzaro. Secondo tempo le aquile sempre padroni della manovra Lucani poco incisivi nella metà campo avversaria. Al 53’ Sounassi invola in dribbling sulla corsia di destra, il cross per Vandeputte ma il belga schiaccia troppo e spreca a due passi da Albertazzi. Qualche minuto dopo l’allenatore del Catanzaro Vivarini mette in campo l’ex Potenza e Bari Cianci e Carlini al posto di Biasci e Sounas. Ma è al settantesimo il momento più atteso dal pubblico del Ceravolo: l’ingresso in campo Del nuovo acquisto il calabrese Iemmello, al posto di Vazquez. Partita che il Catanzaro cerca di addormentare sul vantaggio e Picerno che cerca di raddrizzare il risultato senza riuscirci. Poi a chiudere l’incontro l’espulsione di Gerardi che lascia il Picerno in dieci. Dopo 4 minuti di recupero il triplice fischio della giacchetta nera Federico Fontani di Siena certifica il secondo successo consecutivo del Catanzaro. Picerno che fatto il possibile ma contro la corazzata Catanzaro poco si poteva fare. Domenica al Curcio arriva il Monopoli bisogna subito ritrovare concentrazione e morale per sperare in un risultato positivo.

CATANZARO – AZ PICERNO 2-0

CATANZARO (3-5-2):Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye (25′ st Bjarkason), Sounas (14′ st Carlini), Cinelli, Verna (37′ st Welbeck), Vandeputte, Biasci (14′ st Cianci), Vazquez (25′ st Iemmello). A disp: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Maldonado, Bombagi, Cinelli, Gatti .All: Vivarini

AZ PICERNO (4-4-2): Albertazzi, Vanacore, Garcia, De Franco, Setola, Pitarresi (28′ st Viviani), De Cristofaro, De Ciancio (28′ st Dettori), Parigi (10′ st Gerardi), Reginaldo (39′ st Carrà), Vivacqua (10′ st Esposito). A disp: Viscovo, Finizio, Allegretto, D’Angelo, AlcidesDias, Guerra, Di Dio. All: Colucci

ARBITRO: Federico Fontani di Siena (Assistenti: Lorenzo Poma di Trapani-Francesco Collu di Oristano)

RETI: 11′ pt Biasci (C), 42′ ptSounas (C)

NOTE: Espulso Gerardi (P) per doppio giallo al 39′ st. Ammoniti: Setola (P), Martinelli (C). Recupero: 1′ pt, 4′ st.

Oreste Roberto Lanza