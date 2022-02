Tre punti d'oro che scuotono l'ambiente dopo un filotto di sconfitte

Il Potenza si da uno scossone e batte al Viviani il Foggia. Una vittoria toccasana che arriva dopo una settimana da dimenticare, complice soprattutto la notizia choc delle dimissioni del presidente Salvatore Caiata. La vittoria di questa sera porta la firma di Cuppone e Burzio. Tre punti d'oro che servono adesso a far ripartire la formazione lucana verso il traguardo della salvezza. E' dura, lo sappiamo, ma provarci non costa nulla. Del resto mister Arleo appena arrivato è uno che davanti alle difficoltà non si tira indietro. La gara ha visto il vantaggio dei pugliesi al 19' con Merola, che servito corto in area da Rocca con una conclusione ravvicinata rasoterra sorprende il portiere Marcone. Un bel colpo per i padroni di casa che però non demordono ed iniziano a farsi pericolosi in avanti, fino ad arrivare al pareggio al 37' con Cuppone, che scambia con Salvemini e calcia con precisione con il mancino alla destra del portiere con palla che passa molto vicino al palo. Siamo sull'1-1. Al 44′ passa in vantaggio il Potenza: assist in Cuppone che in area dal fondo rimette un bel pallone al centro per Burzio, rapido da due passi ad anticipare tutti con difesa ospite distratta nell’occasione. Dopo 2 minuti di recupero si chiude il primo tempo con il vantaggio per 2-1 del Potenza sul Foggia. Nella ripresa bisogna aspettare nelle battute finali per vedere qualche azione degna di nota.

Al 38′ tre conclusioni in area consecutive per il Foggia: palo di Curcio a Marcone battuto quindi il portiere salva su Vitali e terza opposizione della difesa. Poi arrivano cinque minuti di recupero. Al 47′ Potenza in 10 per il doppio giallo a Zampano per perdita di tempo. Prolungato il recupero per le perdite di tempo e dopo 8 minuti termina il match con il primo successo di Arleo dopo un filotto di sconfitte consecutive. 2-1 il finale tra Potenza e Foggia.

POTENZA - FOGGIA 2-1

POTENZA (4-2-3-1): Marcone; Dkidak, Koblar, Piana, Zampano; Salvemini (dal 41′ st Romero), Sandri (dal 10′ st Zenuni); Burzio (dal 1′ st Guaita), Ricci (dal 41′ st Costa Ferreira), Cuppone; Bucolo (dal 24′ st Sepe). A disposizione: Greco, Vecchi, Coccia, Sueva, Volpe, Zagaria, Matino. Allenatore: Arleo

FOGGIA (4-3-3): Volpe; Rizzo, Girasole, Martino, Buschiazzo; Rocca, Di Paolantonio, Garofalo (dal 26′ st Gallo); Vitali, Merola, Turchetta (dal 26′ st Curcio). A disposizione: Alastra, Rizzo Pinna, Tuzzo. Allenatore: Zeman

MARCATORI: al 19′ pt Merola, al 37′ pt Cuppone, al 44′ pt Burzio.

NOTE: Ammonizioni: Sandri, Piana, Bucolo, Guaita, Vitali, Di Paolantonio, Gallo. Espulso al 47′ st Zampano per perdita di tempo (doppio giallo).

Recupero: 2' pt, 5'st.

Oreste Roberto Lanza