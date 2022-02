Sabato al Viviani scontro salvezza contro la Vibonese

La Virtus Francavilla tornava a giocare in casa dopo due trasferte consecutive. Ancora una volta la“Nuovarredo Arena” si è dimostrata fino ad ora un fortino inespugnabile, con appena una sconfitta in 13 gare disputate in stagione. Potenzacon morale alto per il successo di giovedì scorso, una vittoria che mancava da inizio novembre. Gli uomini di mister Arleo senza gli squalificati Piana,Sandri e Zampano appiedati per un turno dal giudice sportivo. Da annotare il nuovo infortunio riportato da Romero. Potenza in campo con Gigli e Cargnelutti in panchinaassenti con il Foggia per squalifica.Salvemini e Cuppone ad impegnare la retroguardia pugliese. Arleo senza timori riverenziali con il 3-5-2. Parte di gran carriera la Virtus Francavilla che cerca il vantaggio iniziale:servizio di Franco in area, la difesa ospite però riesce a spazzare. Sugli sviluppi dell'azione successiva, Caporale mette in mezzo un buon cross ma Marcone esce in presa alta. Potenza senza timore riverenziale al 10’ costruisce un contropiede con il rientrante Costa Ferreira che lancia una palla per Salvemini in area che non aggancia. Azione che sfuma. Prima mezz’ora riassunta in due occasioni, una per parte. Al 13’ sono i pugliesi a mettere scompiglio nell’area lucana:Maiorino serve Franco che calcia da fuori area, a giro. Pallone fuori di poco.

Al 25’ è la volta del Potenza: Ricci controlla il pallone e lascia partire una violenta sassata, pallone fuori di poco alla destra di Nobile. Potenza più concreto dei pugliesi che insiste nel voler il vantaggio che arriva al 45’: l’ex Cittadella e Casertana, Cuppone mette in mezzo un cross basso e Sepe di prima batte Nobile. Tre minuti di recupero e tutti negli spogliatoi con il vantaggio delPotenza. Seconda frazione di gioco con i padroni di casa con il ritorno 3-4-3 con Mastropierro al posto di Carella.Al 50’ la Virtus Francavilla pareggia:Maiorino serve Patierno da calcio d'angolo e l'attaccante insacca.Potenza che reagisce in maniera concreta al 61’con un’azione pericolosa che termina con un cross di Sepe spazzato in rimessa da Miceli. La Virtus Francavilla al 62’ manca l’occasione del raddoppio: Su un rimpallo in area Mastropietro colpisce al volo da posizione ravvicinata, ma Marcone blocca. Al 64’ anche il Potenza perde la sua occasione per raddoppiare: sugli sviluppi di un contropiede Sepe impegna Nobile con un potente diagonale. Due minuti dopo pugliesi in vantaggio, l’orologio segna il 66’: Mastropietro crossa in mezzo e il pallone viene intercettato da Matino, che batte involontariamente il proprio portiere. Al 67’ Arleo le prove tutte con una tripla sostituzione:escono Bucolo, Costa Ferreira e Coccia, entrano Dkidak, Zenuni e Guaita. Potenza in avanti a cercare la parità che gli viene servita all’82’: Salvemini riceve dalla destra e conclude con una girata: Nobile abbranca la sfera. Poi tre minuti dopo, all’85’, la Virtus Francavilla segna la terza rete: Patierno riceve un assist da calcio piazzato e firma la doppietta personale, Al 91’ c’è da registrare la quarta rete per i pugliesi: azione personale di Prezioso che batte Marcone con una sassata violenta. Brutta giornata per Arleo che dovrà agire con il bisturi anche perché sabato al Viviani arriva la Vibonese e non si può più sbagliare.

VIRTUS FRANCAVILLA-POTENZA 4-1

Virtus Francavilla: Nobile, Ingrosso, Idda, Miceli, Maiorino (78' Ventola), Carella (46' Mastropietro), Patierno (90' Delvino), Perez (K) (37' Prezioso), Caporale, Franco, Tchetchoua. A disp: Cassano, Feltrin, Gianfreda, Tulissi.

All: Pietro Sportillo (Taurino squalificato).

Potenza: Marcone, Koblar, Bucolo (71' Dkidak), Coccia (71' Guaita), Ricci (K) (73' Sueva), Costa Ferreira (71' Zenuni), Gigli (86' Volpe), Salvemini, Matino, Cuppone, Sepe.

A disp: Greco, Iacovino, Vecchi, Cargnelutti, Burzio, Nigro, Zagaria.

All: Pasquale Arleo.

Arbitro: Marco Acanfora di Castellammare di Stabia.(Francesco Ciancaglini di Vasto e Davide Stringini di Avezzano).

Marcatori: 45' Sepe (P), 50' Patierno (F), 61' aut. Matino (F), 85' Patierno (F), 91' Prezioso (F).

Note:. al 36' infortunio per Perez (F). Ammoniti: Sepe (P), Matino (Pz), Caporale (V), Patierno (V), Gigli (P). Recupero: 3' pt.

Oreste Roberto Lanza