La svolta dell’incontro nei primi 45 minuti, terza rete nel secondo tempo

Dopo il successo in rimonta contro la Turris, il mister del Monopoli Colombo e i suoi ragazzi avevano un unico obiettivo con il Picerno: tenersi stretta la seconda posizione in classifica evitando inutili distrazioni. Il Picerno di mister Colucci con un solo obiettivo ritrovare la giusta concentrazione e il morale dopo la partita con il Catanzaro di mercoledì scorso. Prima frazione con i pugliesi proteso in avanti alla ricerca del vantaggio e Picerno sulla linea di centrocampo guardingo a controllare per ripartire. Vantaggio lampo del Picerno dopo appena 4′: cross di Guerra irrompe Parigi che, colpevolmente dimenticato dalla difesa dei Gabbiani, irrompe realizzando il gol dell’1-0. Il Monopoli prova immediatamente a reagire ma la difesa del Picerno tiene bene, soprattutto i lucani contrastano bene a centrocampo e arrivano al 20′ del primo tempo in vantaggio di misura.

Con i pugliesi protesi alla ricerca del pareggio, il Picerno ne approfitta arrivando al raddoppio al 26’ grazie ad Allegretto, che sorprende il portiere avversario Loria con un colpo di testa. Il Monopoli si fa vedere al 34’ ma Viscovo in uscita impedisce a Starita di arrivare su un’interessante verticalizzazione di Vassallo. Prima frazione che finisce con i lucani in doppio vantaggio. Seconda frazione di gioco con il Monopoli che prova a reagire in apertura di ripresa al 49’ Borrelli di testa manca di poco il bersaglio. Ancora Borrelli riesce a impegnare Viscovo al 14′, ma subito dopo al quarto d’ora il Picerno trova il gol che di fatto chiude la partita. Grave errore in disimpegno di Loria, con il portiere del Monopoli che di fatto consegna il pallone a D’Angelo che porta la formazione lucana sul 3-0. A questo punto per i Gabbiani la rimonta risulta disperata tanto che sono diverse le azioni dei pugliesi che non si concretizzano. Picerno porta a casa tre punti importanti per la classifica che la proietta in piena zona play-off.

AZ PICERNO - S.S. MONOPOLI 1966 3-0



AZ PICERNO (4-2-3-1): Viscovo, Finizio, De Franco, Allegretto, Guerra, Pitarresi (56′ De Ciancio), D’Angelo (87′ Carrà), De Cristofaro (75′ Viviani), Reginaldo (56′ Garcia Rodriguez), Esposito, Parigi (75′ Vivacqua). A disp: Albertazzi, Summa, Vanacore, AlcidesDias, Setola, Di Dio. All. Colucci.

S.S. MONOPOLI 1966 (3-5-2): Loria, Mercadante (66′ Langella), Bizzotto, Novella, Viteritti, Piccinni (66′ Natalucci), Vassallo (75′ Quaini), Bussaglia, Guiebre, Starita (83′ Rossi), D’Agostino (46′ Borrelli). A disp: Guido, Iurino, Pambianchi, Grandolfo, Morrone, Romano, Nina. All. Colombo.

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani ( Costin Del Santo Spataru di Siena, Amedeo Fine di Battipaglia).

reti:4′ Parigi, 26′ Allegretto, 60′ D’Angelo (P)

Note: ammoniti: Parigi, Dettori (P), Piccinni, Guiebre (M).

Oreste Roberto Lanza