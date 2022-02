Una rete di Croce regala i tre punti. I tifosi del Rotonda hanno preso di mira il pullman dei sinnici

Un derby giocato a viso aperto in campo e che ha visto le due squadre contendersi la vittoria. Tutto molto bello e con rispetto agonistico. Meno bello invece quello che è successo a fine gara all'esterno dello stadio dove i tifosi del Rotonda hanno preso di mira il pullman del Francavilla con urla, insulti e oggetti lanciati che hanno scheggiato il parabrezza del mezzo. La società sinnica fa sapere che quando accaduto sarà oggetto di una denuncia. Ma veniamo al calcio giocato. Il Francavilla si aggiudica la vittoria grazie alla rete di Croce nella ripresa. Rotonda che tuttavia ha giocato una buona gara con delle occasioni purtroppo malamente sfruttate. La prima azione per i padroni di casa arriva dopo soli cinque minuti di gioco con un tiro in area da posizione defilata di Palermo, con il portiere Prisco pronto alla respinta in spaccata con i piedi.

Al 16' ospiti pericolosi con Nole che servito da Melillo dal fondo manca di un soffio il tap-in vincente a pochi passi dalla porta. Rotonda pericoloso al 33’ con un calcio di punizione dal limite di Palermo, con Prisco bravo alla respinta. Nella ripresa arriva il vantaggio del Francavilla al 15' con il centravanti Croce che approfitta di un cross dal fondo di Nole e di coscia a pochi passi insacca in rete. I sinnici si portano sull'1-0. Il Rotonda reagisce e pochi minuti dopo Saverino con un tiro dal limite impegna il portiere alla respinta. Nel finale di gara i padroni di casa restano in dieci per l'espulsione di Ruano per una brutta entrata su De Marco. Dopo sei minuti di recupero il direttore di gara manda tutti sotto la doccia. In classifica il Francavilla con questa vittoria sale a quota 41 punti, a meno cinque dal secondo posto. Il Rotonda invece si trova a 22 punti rimanendo così nelle zone basse della classifica. Entrambe però hanno una gara in meno da giocare.

Claudio Sole