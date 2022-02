Buona prestazione e importante vittoria per il roster lucano

Vittoria importantissima sulla Happy Casa Brindisi della Virtus, che con una gara perfetta riesce a battere la corazzata pugliese, seconda in classifica, per 75 a 68. Gara condotta dai brindisini per i primi due quarti. Riposo sul36 a 30 con la squadra materana stremata. Dall’inizio della terza frazione Petronella, Nuzzi e De Mola cambiano il ritmo al match e con un parziale di 14 a 4 portano la Virtus in vantaggio 50 a 44.

Ultimo quarto in equilibrio, Shivales porta il match in parità 62 a 62, a quattro minuti dal termine, ma due bombe di Petronella riportano avanti la Virtus che porta a casa due punti importantissimi per la corsa ai play off.

Virtus Matera- Enel Brindisi 75-68

Parziali: 14-20;30-36;50-44;75-68

Virtus Mt: Bianchi,Logisci, Petito, Paparcone, Montemurro, Taratufolo, Cifarelli 3, Nuzzi 14, Petralla 4, De Mola 13, Petronella 37,Spada 4. All: Conterosito-Dicaro

Enel Brindisi: Barnabo, Spedicato, Facciarusso, Guido 5,Scivales 26,Antonaci 6,Greco 4,Fusco 4,Epifani 9,Manfredi 7,Vitucci 5,Guadalupi 2. All: Lezzi

Arbitri: Spano-Franco.

Silvia Silvestri