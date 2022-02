Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca in casa dei rossoblu

Allo stadio “Donato Curcio” di Picerno, i ragazzi di mister Colucci si fermano contro il Latina. Picerno- Latina si è giocata una sola volta nella storia: era il 10 ottobre, l’ottava giornata per il campionato in corso. A vincere fu il Latina, in maniera netta: nel primo tempo Marco Teraschi aveva sbloccato il match con un destro, nel secondo tempo lo stesso esterno aveva crossato per il colpo di testa vincente del veterano Jefferson e poi, a un minuto dal 90’, Adama Sané entrato dalla panchina aveva realizzato il suo primo gol stagionale (come gli altri due calciatori del Latina) completando il tris a favore della squadra di Daniele Di Donato. Il ritorno odierna pare un'altra storia, con i lucani con un punto in più(36) dei laziali (35). Leonessa alla ricerca di conferme, Latina per trovare punti per un posto al sole. Pronti, via. Picerno in attacco e Latina che si difende sulla propria trequarti. Minuti di attesa con poche ripartenza e gioco tutto nelle rispettive meta campo alla ricerca delle giuste geometrie. Al 23′ la prima azione arriva per il Latina, punizione di Amadio, Giorgini di testa trova la grande risposta di Viscovo.

La svolta ad appena sette minuti dalla fine della prima frazione. Al 37’ è il Latina a passare in vantaggio con Jefferson: laziali avanti una azione rapida e verticale che culmina con l’assist di Sane per l’attaccante brasiliano, bravo ad evitare di finire in fuorigioco e a saltare la difesa avversaria con un destro morbido. Nel finale Reginaldo servito da Dettori, viene stoppato in uscita da Cardinali. Nella ripresa parte forte il Picerno, Esposito trova l’inserimento di Reginaldo, che si gira con il sinistro, e calcia sfiorando la traversa. Seconda frazione di gioco con il Picerno in attacco alla ricerca del pareggio ma le tante azioni costruite dal centrocampo lucano si infrangono sulla buona difesa ospite. Al 80′ forcing del Picerno, traversone di Guerra per Parigi, che di testa trova la risposta Cardinali, a seguire dalla distanza Pitarresi con il destro, respinge nuovamente Cardinali. Reclama il Picerno per un rigore al 90’ non dato su Di Dio atterrato platealmente un’area. Partita che si fa nervosa da parte dei lucani che al 44’ restano in dieci a causa dell’espulsione di D’Angelo. Al 92, in pineo recupero (concessi ben 6 minuti) il Latina raddoppia spegnendo qualsiasi speranza ai padroni di casa. Sabato arriva al Curcio la Juve Stabia il tempo è prezioso, un inciampo non deve pregiudicare la concentrazione che deve essere massima.

AZ PICERNO – LATINA 0-2

AZ PICERNO (4-2-3-1): Viscovo, De Franco, Allegretto, Finizio (31′st Di Dio), Guerra, Dettori, Pitarresi, Carrà (13′st De Cristofaro), Esposito (31′st Vivacqua), Reginaldo (13′st D’Angelo), Gerardi (13′st Parigi). A disp. Albertazzi, Vanacore, Ferrani, Garcia, De Ciancio, Viviani, Setola. All. Leonardo Colucci

LATINA (4-4-2): Cardinali, Giorgini, Amadio, Di Livio (18′ st Tessiore), De Santis, Barberini (36′ st Palermo), Sane (36′ st Rossi), Teraschi (18′ st Ercolano), Celli, Carissoni, Jefferson (31′ st Carletti). A disp: Ciammaruconi, Tonti, Sarzi Puttini, Rossetti, Esposito, Atiagli, D’Aloia. All. Daniele Di Donato.

ARBITRO: Valerio Crezzini (sez. di Siena) (Emanuele Renzullo, sez. di Torre del Greco, Mario Pinna, sez. di Oristano)

RETI: 38′ pt Jefferson (L), 92’ Carletti (L)

NOTE: Espulso: D’Angelo (P) . Ammoniti: Esposito (P), Di Livio (L), Carrà (P), Dettori (P), Teraschi (L), Guerra (P) . Recupero: 1′ pt, 6′ st.

Oreste Roberto Lanza