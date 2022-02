Per i ragazzi di Arleo un pareggio importante in trasferta contro la Fidelis Andria

Nel prepartita l’allenatore dell’Andra Vito Di Bari aveva detto: "contro il Potenza non ci resta che vincere. Questa gara è fondamentale per il nostro percorso”. Gli aveva fatto ecco Pasquale Arleo, mister del Potenza che si era affrettato a sottolineare: “mi aspetto tanto da Salvemini che giocherà nella sua Andria". Potenza con Salvemini e Cuppone per scardinare la difesa pugliese. L’ex Virtus Francavilla a fare da mezzapunta con centrocampo coperto con Bucolo, Gigli e Ricci. La difesa con il regista Piana a controllare le incursioni dei padroni di casa. Pugliesi nelle mani di Matteo Di Piazza per cercare di riprendere la marcia verso la salvezza. La punta siciliana non si fa aspettare e al 14’ porta in vantaggio i suoi compagni: raccoglie un filtrante, la stoppa a seguire e batte Marcone con un preciso diagonale. La punta andriese ritrova un gol che mancava dall'ultima del 2021, a Castellammare di Stabia. Ad onore di cronaca va ricordato che tre minuti prima la difesa aveva dovuto bloccare l’ex di turno Salvemini. Infatti all’11’ l'attaccante nativo di Andria esce palla al piede dalla propria metà campo, progressione elevata e destro dai venti metri; provvidenziale Saracco, smanaccia e si rifugia in angolo.

Al 25’ formazioni che si ritrovano in dieci per la reciproca espulsione dell’andriese Bubas e il lucano Bucolo: il direttore di gara punisce le rispettive strattonate sull'out di sinistra, sotto la panchina della Fidelis, e i successivi battibecchi. Ma il Potenza non si fa intimorire ed alza i ritmi e mette in difficoltà la Fidelis. Al 37’ Cuppone in contropiede coglie impreparata una difesa larghissima della Fidelis, vince il duello con Riggio in rapidità e prova la conclusione sottomisura; Saracco è ottimo in opposizione. Sei minuti dopo il Potenza pareggia i conti. Al 43’ calcio di punizione di Zenuni, la parabola è diretta in porta, ma trova la deviazione di testa di Cupone, che spedisce in rete da due passi. Dopo due minuti di recupero si va negli spogliatoi in parità e con il salentino Cuppone che concede alla squadra il suo tocco magico. Potenza che torna in campo dopo il riposo alla ricerca del vantaggio. Al 62’ lucani pericolosi: Ricci dialoga con Salvemini sulla trequarti, sponda per Sandri, che libera il destro dalla media distanza, ma non inquadra lo specchio. Cinque minuti dopo gli fa eco la Fidelis Andria con Di Piazza che su un traversone di Casoli di testa schiaccia troppo di testa e manda la palla a lato a due passi da Marcone. Potenza che non smette di giocare ed insistere per i tre punti. All’82’ brivido per i pugliesi: Cuppone riceve palla sulla trequarti, si incunea in area e calcia in porta. Blocca Saracco in due tempi. Partita che scema per il calo fisico e dopo tre minuti di recupero si va negli spogliatoi con una bella prestazione del Potenza che ha giocato con forza e convinzione e che forse meritava di più. Sabato si va a Messina, altro campo difficile con una diretta concorrente.

FIDELIS ANDRIA - POTENZA 1-1

FIDELIS ANDRIA: Saracco, Carullo, Di Piazza (37' st Messina), Urso (13' st Sorrentino), Monterisi (21' st Ciotti), Bubas, Casoli, Riggio, Risolo, Bonavolontà, Alcibiade. A disp: Vandelli, Paparesta, Legittimo, Bolognese, De Marino, Nunzella, Gaeta, Ortisi, Bortoletti. All: Vito Di Bari.

POTENZA: Marcone, Koblar (16' st Sepe), Bucolo, Ricci, Burzio (15' st Sandri), Gigli, Salvemini (34' st Costa Ferreira), Piana, Zenuni (37' st Cargnelutti), Cuppone, Zampano (37' st Coccia). A disp: Greco, Dkidak, Sueva, Volpe, Zagaria, Matino, Guaita. All: Pasquale Arleo

ARBITRO: Ermanno Feliciani di Teramo (Massimo Salvalaglio di Legnano - Mattia Bartolomucci di Ciampino).

Marcatori: 14'pt Di Piazza (F) - 43' Cuppone (P)

NOTE: Espulsi al 25'pt Bubas (F) e Bucolo (P). Ammoniti: Salvemini, Piana (P), Risolo, Bonavolontà, Di Piazza (F). Angoli 2-7. Recupero: 2'pt, 3'st.

Oreste Roberto Lanza