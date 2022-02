Send by email

La decisone è arrivata dopo una serie di risultati poco gratificanti

Attraverso un breve comunicato pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del club, il Rotonda Calcio comunica l’esonero dell'allenatore Tommaso Napoli. La decisone è arrivata dopo una serie di risultati poco gratificanti.

"A seguito di risultati iniziali positivi, è ingiustificabile il trend negativo di un solo punto nelle ultime cinque gare disputate, soprattutto la pessima prestazione di mercoledì nella gara interna persa 1-3 contro il Brindisi". In serata è arrivata l'ufficialità di mister Gaetano Catalano, a cui la società tutta rivolge un caloroso in bocca al lupo per la nuova avventura con i colori biancoverdi.