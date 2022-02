I lucani battono la Juve Stabia e si rilanciano in classifica

Ancora Reginaldo Ferreira Da Silva protagonista della vittoria del Picerno contro i campani della Juve Stabia. Reduce dalle due sconfitte a tinte sicule contro Palermo e Catania, la Juve Stabia di mister Sottili voleva riscattarsi con il Picerno a tutti i costi. Rispetto alla sfida di andata, vinta 3-2 dal Picerno al Menti con conseguente esonero di Novellino e avvicendamento con il traghettatore Imbimbo prima e Sottili poi, i lucani hanno cambiato allenatore, passando da Antonio Palo a Leonardo Colucci che ha portato una nuova mentalità che al momento sta dando frutti migliori. Picerno in campo con la voglia di riscatto dopo la sconfitta casalinga con il Latina cercando di consolidare la buona posizione in classifica. Inizio equilibrato, poi al quarto d’ora si accende la Juve Stabia con Stoppa ed Esposito che impegnano un reattivo Viscovo, quindi al 18′ è Altobelli a sparare alto da buona posizione. Al 21′ prima occasione per il Picerno: traversa di Dettori, colpita direttamente su calcio di punizione. Ma il filo della partita continua è in mano la Juve Stabia che cerca il vantaggio creando diversi pericoli alla retroguardia della Leonessa.

Al 29’ chance per la Juve Stabia: Bentivengna fa partire un tiro che non trova però la porta da posizione ravvicinata. Nel finale di primo tempo il Picerno prova a mettere la testa fuori dal guscio e allenta un po’ la pressione avversaria, con una conclusione fuori misura di Guerra per i padroni di casa che sancisce di fatto la fine della prima frazione di gioco a reti bianche. Seconda frazione con un ritmo diverso. La Juve Stabia cambia Eusepi e Bentivegna con Della Pietra e Davì, mentre nel Picerno entra Setola al posto di Guerra. La partita acquista un ritmo maggiore con il Picerno che vuole portare a casa l’intera posta. Si accende la forza e l’esperienza dell’uomo più rappresentativo dei lucani, quel Reginaldo che dopo un paio di incursioni in area ospite al 59’ trova il goal del vantaggio: De Cristofaro appoggia per Reginaldo che arrivando in corsa da dietro fa partire un tiro imprendibile per Dini. La Juve Stabia sorpresa corre ai ripari mette in campo De Silvestro e Schiavi al posto di Ceccarelli e Scaccabarozzi dando più propulsione al centrocampo e alle line esterne, ma è il Picerno a condurre il gioco con l’occasione del raddoppio con De Cristofaro, stoppato in uscita da Dini. Vince il Picerno che si rilancia in piena zona playoff; meta ora decisamente più lontana per una Juve Stabia che apre ufficialmente la crisi.

Az Picerno-Juve Stabia 1-0

Picerno :Vescovo, Vanacore, De Cristofaro, Esposito (72′ Allegretto), Dettori, Rodriguez, Reginaldo, Guerra (46’ Setola), De Franco, De Ciancio, Parigi (65’ Gerardi). A disp. Albertazzi, Finizio, Ferrani, Pitarresi, Vivacqua, Alcide Dias, Carrà, Viviani, Di Dio. All. Colucci

Juve Stabia: Dini, Stoppa, Scaccabarozzi (65’ Schiavi), Eusepi (46’ Della Pietra), Bentivegna (46’ Davi), Dell’Orfanello, Troest, Caldore, Altobelli, Esposito (76’ Evacuo), Ceccarelli (65’ De Silvestro). A disp. Russo, Pozzer, Peluso, Panico, Tonucci, Erradi, Guarracino. All. Sottili

Reti: 59’ Reginaldo (P)

NOTE: Ammoniti: Vanacore, Viviani (P), Caldore, Eusepi (JS).

Oreste Roberto Lanza