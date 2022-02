Un Potenza vivo ma purtroppo è mancato il goal per poter cambiare la gara

Primo set per la salvezza se lo aggiudica il Messina. Il Potenza fuori casa ha raccolto pochi punti, tre pareggi, non ha mai vinto, ha perso dieci volte con un bottino di soli otto gol segnati e ben ventotto subiti. Messina che vuole riscattarsi dalla dura sconfitta in casa del Monterosi. Peloritani al 17esimo posto in classifica a quota 23 punti, Potenza in 18esima con un punto in meno. Pronti, via. Potenza in avanti alla ricerca del vantaggio. Al 5′ bella combinazione fra Burzio e Cuppone: il tiro esce di poco a lato del palo Un minuto dopo Burzio appoggia per Sandri, da circa venti metri non trova la porta. Bene il dialogo Burzio –Cuppone con alcune occasioni mancate. Ma al 16’ succede l’imprevisto: Adorante fa da sponda per Piovaccari che con il destro non lascia scampo al portiere avversario.

Un tiro dalla distanza per niente insidioso ma l’errore di Marcone è quello di farsi trovare qualche passo fuori dalla porta che gli impedisce di bloccare la traiettoria della sfera. Vantaggio inaspettato del Messina che non intimorisce più di tanto i lucani che riprendono il gioco con autorevolezza con l’intento di riportare in parità l’incontro. Nel frattempo mister Arleo sposta Burzio sulla parte laterale destra dell’attaccato Burzio dando possibilità a Cuppone di meglio destreggiarsi sulla parte centrale. Potenza che prova ad imbastire una reazione, con il Messina che difende con difficoltà. Al 40′ pericolo per il Messina : Volpe sulla destra, cross tagliato dal fondo che pesca Burzio, ma l’arbitro ferma tutto: palla finita oltre la linea di fondo, sarà rimessa per Lewandowski. Dopo 4 minuti di recupero si fa negli spogliatoi con il vantaggio dei siciliani dove il Potenza ha dominato con un goal regalato. Seconda frazione di gioco sempre con il Potenza in avanti alla ricerca del meritato pareggio. Ricci serve per Burzio che calcia dal limite, para facile Lewandowski. Nigro mette un grandissimo pallone in mezzo per Costa Ferreira che di testa spreca in maniera incredibile. Potenza ad un passo dal pareggio. Burzio calcia dai sedici metri, grandissima la risposta di Lewandowski che salva il Messina. A dieci minuti dalla fine con il Messina impegnato a difendere il prezioso risultato, arriva la seconda rete dei siciliani Baldè per Fofana che aggancia e di sinistra mette in rete. Partita strana con il Potenza che sicuramente non meritava la sconfitta con un risultato che rende gloria ai lucani che hanno giocato a viso aperto senza timori riverenziali. Ora al Viviani arriva il Catanzaro che a Taranto si è guadagnato il secondo posto in classifica a 4 punti dalla capolista Bari sconfitto in casa dal Campobasso.

MESSINA-POTENZA 2-0

MESSINA: Lewandowski, Trasciani, Fazzi, Celic, Statella (32' st Simonetti), Fofana, Marginean (39' st Konate), Goncalves (39' st Camilleri), Adorante (18' st Damian), Piovaccari (18' st Balde). A disp: Fusco, Angileri, Fantoni, Rondinella, Morelli, Catania, Busatto. All: Ezio Raciti.

POTENZA: Marcone, Sandri, Ricci, Burzio, Gigli (15' st Cargnelutti), Piana, Nigro, Zenuni (15' st Costa Ferreira), Volpe (21' st Zagaria), Cuppone, Zampano (32' st Dkidak). A disp: Greco, Vecchi, Koblar, Coccia, Sueva, Matino, Guaita, Sepe. All: Pasquale Arleo.

ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi (Mattia Politi di Lecce - Federico Pragliola di Terni)

RETI: 16' pt Piovaccari, 46' st Fofana (M)

NOTE: Ammoniti: Statella, Trasciani, Goncalves, Celic (M), Cuppone, Cargnelutti (P). Angoli 4-5. Recupero: 1' pt, 5' st.

Oreste Roberto Lanza