Masiello: “E’ stata una partita bellissima e faticosissima"

Gara gestita magnificamente dal Futsal Senise quella vinta con il Futsal Bitonto per 7-5. Dopo un primo tempo quasi perfetto terminato sul 3-1 nella ripresa la gara è ancora più bella con i baresi che arrivano fino al 5-5. Li esce il carattere dei lucani che riescono a portare a casa la partita per 7-5 difendendo, poi, bene sul quinto di movimento. Prossimo impegno martedì pomeriggio, ancora in casa, con il Venafro (recupero).

Queste le dichiarazioni del tecnico Nicola Masiello: “E’ stata una partita bellissima e faticosissima: bella da vedere con le due squadre che non si sono risparmiate. I ragazzi, in un palazzetto caldissimo, sono stati encomiabili visto che anche sabato avevamo gli effettivi di movimento contati che hanno giocato quaranta minuti. Ovviamente poi c’è stato un lieve calo. Il primo tempo è stato perfetto con una gestione perfetta del punteggio al cospetto di una bella squadra. Sul 5-5 chiunque avrebbe pensato che eravamo cotti ma siamo riusciti a vincere 7-5 difendendo benissimo sul quinto di movimento”.

Che valore ha questo successo?:

“E’ un successo importante visto che il Potenza, vincendo, avrebbe potuto superarci. Ora siamo a quattro punti dalla sesta in classifica e a due dai play out. Era fondamentale vincere per allungare e affrontare il Venafro con minori pressioni. Stiamo disputando un campionato eccezionale in termini di punti, risultati e qualità. Un grande applauso alla squadra”.

Un parere sul Bitonto:

“E’ una grandissima squadra che ha pagato nei primi 15’ le strette dimensioni del campo. Poi, forse, è stata la squadra che a Senise meglio se l’è giocata. Compagine difficile da superare: complimenti all’allenatore e all’organico”.

FUTSAL SENISE-FUTSAL BITONTO (3-1) 7-5 Reti: 3’ 48’’ pt De Fina (S), 5’ 39’’ pt Gradinetti (S), 13’ 41’’ pt Giannace (S), 14’ 55’’ pt Acquafredda (B), 1’ 43’’ st Giannace (S), 2’ 30’’ st Tarantino (B), 3’ 38’’ st Da Costa, 4’ 43’’ st Rech (B), 7’ 04’’ st Lovascio (B), 10’ 05’’ Tarantino (B), 13’ 11’’ st e 16’ 22 st Da Costa (S)

FUTSAL SENISE: Plaza, Pellegrino, Gradinetti, Urgo, Capalbo, Iorio, G. Guerriero 2006 , De Fina, Da Costa, Mastrogiulio, G. Guerriero ‘04, Giannace. All.: Masiello.

FUTSAL BITONTO: Genchi, Acquafredda, Caputo, Naglieri, Orlino, Tarantino, Rech, Gonzalez, Lovascio, Lanziotti, Schettini. All.: Chiereghin.

Arbitri: Cafaro e Granata di Sala Consilina. Cronometrista: Carella di Matera.

Note - Ammoniti: Gradinetti (S), Lanziotti (B) Espulsi: ne.