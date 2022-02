Un pareggio che serve a poco. Mercoledì a Sorrento, altro campo difficile

Finisce in parità la sfida salvezza tra Rotonda e San Giorgio. Allo Stadio Gianni Di Sanzo, match a reti inviolate tra biancoverdi e granata con i padroni di casa che hanno cercato fino alla fine di portare a casa una vittoria necessaria per togliersi dalla melma dei playout. Il punto raccolto porta i lucani a 23 punti (Ricordiamo il -8 dei lucani) raccolti in 24 match e restano in zona play out, mentre con 27 punti in 25 gare i campani conservano un vantaggio di un punto sulla zona calda, ma diverse formazioni alle loro spalle hanno gare da recuperare. Non è bastato al Rotonda, dopo la pesante sconfitta di mercoledì scorso con il Brindisi, l’esonero dell’allenatore Tommaso Napoli e l’arrivo di Gaetano Catalano per cambiare rotta al trend negativo di un solo punto nelle ultime cinque gare disputate. Partita che nelle annotazioni complessive ha offerto poche emozioni nel primo tempo, con Di Pietro e compagni che non concedono occasioni ai padroni di casa. L’unica vera palla gol del match arriva al minuto 85: calcio di punizione di Raiola dalla sinistra, mischia furibonda davanti all’area piccola e Polizzi in extremis salva la propria porta.

Zero rischi dalle parti di Bellarosa e quarto clean sheet nelle ultime cinque uscite per il San Giorgio. Terzo risultato utile di fila in trasferta per il San Giorgio, PER IL Rotonda c’è molto da lavorare, il nuovo allenatore verificare nuovi meccanismi tattici, soprattutto ritrovare, per alcuni la giusta condizione fisica che da tempo manca per chi opera dalle parti del centrocampo. Va detto, per dovere di cronaca, che la stagione del Rotonda è iniziata con un pesante meno otto che continua ad essere una cappa sulla testa di una squadra che non lesina impegno e coraggio. Domenica si va a Sorrento su un campo difficile alla luce della pesante sconfitta odierna sul campo della Nocerina.

Oreste Roberto Lanza