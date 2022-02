Ottima prova dei sinnici che con i tre punti guadagnati salgono al terzo posto in classifica

Una vittoria guadagnata con grinta quella del Francavilla che oggi pomeriggio ha battuto il Fasano per 3-1. Allo stadio Nunzio Fittipaldi i ragazzi di mister Ragno hanno intascato tre punti d'oro contro un Fasano per nulla remissivo. Il vantaggio dei padroni di casa arriva nel finale di tempo al 39' con Di Ronza che sugli sviluppi di un calcio d'angolo approfitta di un batti e ribatti e calcia un gran tiro che si insacca sotto la traversa. Il primo tempo si chiude con il vantaggio dei padroni di casa per una rete a zero. Nella ripresa il Fasano spinge sull'acceleratore a caccia del pari. Ci prova prima con Forbes e poi con Callegari, ma il portiere sinnico Prisco mantiene il risultato in cassaforte.

Al 34' arriva il raddoppio di Croce su calcio d'angolo di Melillo. Siamo sul 2-0. Al 39' Capomaggio perde la testa e si fa ammonire per la seconda volta e viene spedito anzitempo sotto la doccia. I pugliesi restano in inferiorità numerica. Al 43' arriva il tris dell'ex Gentile, che con un preciso tocco batte Suma in uscita. La partita sembra conclusa, invece in pieno recupero al 50' arriva la rete della bandiera del Fasano con Losavio. Con la vittoria di oggi il Francavilla sale al terzo posto in classifica a quota 47 punti, superando proprio il Fasano che resta fermo tre punti dietro.

FRANCAVILLA - US CITTÀ DI FASANO 3-1

Fc Francavilla: Prisco, Vaughn (31'st Cristallo), Nicolao, Ganci, Russo, Di Ronza, Melillo (36'st Nolè), Cabella (38'st Gentile), Antonacci (20'st Polichetti), De Marco (19'st Petruccetti), Croce. A disp. Daniele, Lavallo, Lazic, Tribuno. All. Ragno.

Us Città di Fasano: Suma, Del Col, Bianco, Capomaggio, Gorzelewski, Callegari (35'st Semenzin), Losavio, Lezzi (9'st Battista), Forbes, Corvino (30'st Richella), Calabria. A disp. Ceka, Taddeo, Carbotti, Bernardini, Di Lonardo. All. Perrone.

Arbitro: Virgilio di Agrigento.

Reti: Di Ronza 39'pt, 34'st Croce, 43'st Gentile (F), Losavio 50'st (C)

Note: Ammoniti: Polichetti (F), Cavella (F). 38'st espulso Capomaggio (C) per doppio giallo.

Rec. 1'pt, 5'st.

Classifica girone H - Serie D

Audace Cerignola 55

Bitonto 52

FRANCAVILLA* 47

Fasano 44

Gravina 42

Nocerina* 38

Casertana 36

Molfetta 35

Sorrento 34

LAVELLO* 33

Mariglianese* 29

Casarano** 27

San Giorgio 27

Altamura** 26

Nola* 26

Bisceglie* 24

ROTONDA* 23

Nardò*** 22

Brindisi* 21

Virtus Matino 16

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno

Claudio Sole