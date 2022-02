Send by email

La Virtus Matera batte la Virtus Foggia e si mantiene nelle zone più alte della classifica

Bella partita per tre quarti, combattuta e equilibrata soprattutto nei primi due quarti, con Pesic che riesce a mantenere un minimo vantaggio prima dell’intervallo più lungo, chiuso sul 34 a 32 per la squadra materana. La zona ed il pressing dei ragazzi bianco azzurri, ben otto nati su dodici della partita di oggi fanno parte della under 19, portano al primo mini break a fine terza frazione.

Nell’ultimo tempo il quarto fallo ed il conseguente tecnico a Dell’Aquila portano il vantaggio della Virtus Matera sopra i dieci punti, permettendo al coach, negli ultimi minuti di gioco, di dar spazio anche all’esordiente Taratufolo. La Virtus festeggia una meritata vittoria, con il punteggio finale di 82 a 59.

Virtus Matera- Virtus Foggia 82-59

Virtus Matera: Nuzzi 8, D'Ercole 11, Fernandez 5, Spada 10, Cifarelli3,Taratufolo, Paparcone, Pesic 21,Petralla 2,Stano 12, De Palo,De Mola 10. Allenatori: Conterosito- Dicaro

Virtus Foggia: Di Tullio 7,Mavelli 3,Tresana, Podio 2, Dell'Aquila 10, Zagni 13, D'Uffizi 10, Sebastio, Olivieri 11, Mancini 3. Allenatore: Ciccione.

Arbitri: Spano-Giordano.

Parziali: 20-20;34-32;59-49;82-59.

Silvia Silvestri