La Leonessa frena i pugliesi solo nel primo tempo, poi escono le individualità dei padroni di casa

Al San Nicola Vince il Bari che si riprende saldamente la testa della classifica. Il Picerno ha fatto il possibile per frenare la squadra barese riuscendoci per un solo tempo, il primo. Al 22’ l’occasione per il Bari di portarsi in vantaggio: errore in uscita del Picerno, con Antenucci che intercetta e crossa per Paponi. L'ex Padova ci prova in rovesciata, ma non ci arriva. Il pallone arriva a D'Errico, che a botta sicura svirgola completamente. Al 33’ ancora padroni di casa in area lucana: Maiello dalle retrovie per gli attaccanti. Antenucci aggancia, ma non riesce a concludere a rete. Al 43’ D'Errico crossa per Paponi, ma la traiettoria è troppo lunga e si perde sul fondo. È l’ultima azione degna di nota che consegna all’arbitro la palla di un primo tempo a reti bianche dove la Leonessa di mister Colucci ha fatto ben poco cercando di coprirsi al meglio contro le tante folate offensive baresi. Seconda frazione con il Bari subito in vantaggio al 47’: cross basso di Cheddira in area dal fondo sul primo palo per il piatto di Antenucci, freddo a realizzare da due passi.

Al 53' prova ad uscire dal guscio il Picerno, ma è attenta la difesa barese. Al 65’ ancora Bari: cross di Maita per l'italo-marocchino Cheddira che smarcatosi ha colpito di testa spedendo di pochissimo fuori. Al 75’ il barese D'Errico da fuori prende il palo e la palla viaggia sulla linea. I biancorossi chiamano il gol, ma l'arbitro dice che la palla non è entrata completamente. Ma il Picerno c’è e resiste bene gestendo le incursioni dei padroni di casa facendo registrare delle buone ripartenze. All’ 81' Picerno ad un passo dal pari. Cross teso per Gerardi, che a botta sicuro viene anticipato da Belli. L’ultima conclusione da annotare è del Bari al 91’ errore di Simeri, che solo davanti al portiere cicca clamorosamente. Dopo tre minuti di recupero si va negli spogliatoi con la vittoria di misura contro una squadra, il Picerno, che ha saputo gestire e difendersi con ordine. Contro una grande squadra composta da singoli di altra categoria si poteva fare poco.

BARI - AZ Picerno 1-0

BARI: Frattali P., Antenucci M., Belli F., D’Errico A., Galano C., Gigliotti G., Maiello R., Maita M., Paponi D. (dal 1′ st Cheddira W.), Ricci G., Terranova E.. A disp: Polverino E., Bianco R., Celiento D., Cheddira W., Citro N., Di Cesare V., Mallamo A., Mazzotta A., Misuraca G., Pucino R., Scavone M., Simeri S. All: Michele Mignani

PICERNO: Viscovo A., De F. C., Dettori F. (dal 10′ st De Ciancio R.), Esposito E. (dal 26′ st Vivacqua F.), Finizio M., Garcia R., Gerardi F., Pitarresi F. (dal 10′ st D’Angelo M.), Reginaldo, Setola C., Viviani A.. A disp: Albertazzi M., Alcides E., Allegretto A., Carra G., D’Angelo M., De Ciancio R., Di Dio F., Ferrani M., Parigi G., Vanacore E., Vivacqua F. All: Leonardo Colucci

Reti: al 47′ st Antenucci M. (Bari).

Ammonizioni: al 9′ st Cheddira W. (Bari) al 34′ pt Reginaldo (Picerno), al 17′ st De Ciancio R. (Picerno).

Oreste Roberto Lanza