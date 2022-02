Succede tutto nel secondo tempo, apre Franchini replica Di Dio

Finisce in parità, 1-1, tra Monterosi Tuscia e Picerno, nella 29esima giornata del campionato. A Viterbo, mister Colucci non può contare su Guerra, che sta recuperando da un infortunio accusato durante il match contro la Juve Stabia, e Senesi, quasi del tutto recuperato ma non convocato in via precauzionale per essere presto disponibile al 100 per cento. Assente De Cristofaro, che sconta una giornata di squalifica. Pronti, via. Leonessa subito in avanti alla ricerca del possibile vantaggio, ma sono i padroni di casa a farsi vedere per primi in area lucana. Al15’ Viscovo esce bene su Costantino, ma viene segnalato un fuorigioco. Al 23′ ancora Monterosi: cross dalla destra di Milani, Finizio in corner. E Costantino per poco non riesce nella deviazione. Al 27’ padroni di casa ci provano con il numero 90 che fa partire un tiro velenoso a giro verso la porta di Viscovo, ma la sfera è fuori. Primo tempo senza grandi furori con un Picerno ben registrato che ha controllato le poche incursioni del Monterosi. Si va negli spogliatoi a reti bianche. Ripresa con il Picerno in avanti: Reginaldo ruba palla a centrocampo e in area fa partire un tiro che impegna il portiere Alia. Al 54’ c’è il fallo di Finizio su Costantino, punizione, batte dalla sinistra Cancellieri, tiro alto di Rocchi. Quattro minuti dopo, al58’ D’Angelo apre per Viviani, cross in mezzo, Gerardi indietro al limite per Dettori, gran botta e miracolo di Alia. Al 65′ occasionissima per il Picerno: Finizio crossa dalla sinistra, palla per Reginaldo, poi Gerardi, rimpallo per Viviani, rasoterra deviato in angolo e palla di un soffio fuori.

Dal corner Dettori, mischia in area, Gerardi resiste a tre uomini e la lunga azione del Picerno si conclude con il cross di Garcia dalla sinistra, liberato dalla difesa di casa. Picerno più concreto, Monterosi che soffre. Al 67’ bell’azione del Picerno: Dettori per Reginaldo, palla che arriva infine a Gerardi, tiro angolato e Alia salva i suoi in angolo. Poi la sorpresa nel momento migliore del Picerno arriva il vantaggio dei padroni di casa. Al 78’ Franchini, deposita a porta vuota, dopo che Viscovo non è riuscito a bloccare una palla sporca. A questo punto c’è la reazione della Leonessa con un triplo cambio per Colucci, che inserisce Parigi, Pitarresi e Vivacqua al posto di Finizio, Dettori e D’Angelo. All’86’ corner dalla destra, batte Pitarresi, ci prova Viviani ma libera la difesa. Un minuto dopo c’è Reginaldo, batti e ribatti in area e si salva il Monterosi. Colucci inserisce Esposito e Di Dio e il Picerno continua a spingere. È il preludio al pareggio che arriva al 90’:De Franco per Esposito, splendida apertura con Gerardi che fa passare la palla per Parigi, parata del portiere, palla che arriva a Di Dio che deposita in rete. Nei minuti di recupero c’è una occasione ancora per il Picerno che capita su piede di Parigi ma Alia para. Pareggio importante per i Lucani che salgono in classifica a quota 40 mantenendo la zona playoff. Sabato prossimo arriva al Curcio il Campobasso.

MONTEROSI TUSCIA -AZ PICERNO 1-1

MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Alia Cancellieri, Borri, Franchini, Milani, Adamo, Parlati, Rocchi, Mbende, Ekuban (30′ st Caon), Costantino (37′ st Buglio). A disp. Daga, Basile, Tonetto, D’Antonio. All. Menichini

AZ PICERNO (4-4-2):Viscovo, Finizio (37′ st Parigi), Setola, De Franco, Garcia (43′ st Di Dio), De Ciancio, Dettori (37′ st Pitarresi), Viviani, D’Angelo (37′ st Vivacqua), Reginaldo (43′ st Esposito), Gerardi. A disp. Summa, Vanacore, Ferrani, Allegretto, Alcides Dias, Carrà. All. Colucci.

ARBITRO: Ferrieri Caputi M. Sole di Livorno (Antonio Severino di Campobasso e Nicola Tinello di Rovigo. IV° Ufficiale: Marco Russo di Torre Annunziata)

RETI: 33′ Franchini (M), 45′ st Di Dio (P)

NOTE: Ammoniti: Milani (M), Mbende (M), Gerardi (P).

Oreste Roberto Lanza