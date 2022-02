Presso lo Sporting Club Matera tre campi, di cui uno indoor

Il Padel è un gioco divertente che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche. Disciplina in forte crescita, risulta vantaggiosa per tutti gli sportivi non necessariamente professionisti, per tanti motivi di divertimento e movimento anche un piacevole pretesto per uscire fuori casa, un’occasione di incontro e di ritrovo. La racchetta è una "pala" solida e forata tale da renderla più leggera, la cui lunghezza massima non supera i 45,50 cm.

I primi campi da padel in Basilicata, sono a Matera presso lo Sporting Club Matera: "Abbiamo aperto tre campi, di cui uno indoor – le parole del proprietario della struttura Franco Fossanova – che abbiamo montato al posto di un campo da tennis in terra rossa".Lo Sporting Club Matera adesso ha due campi da tennis coperti e tre da padel: “Il nostro progetto di costruire campi da padel nasce un anno fa – dichiara Franco Fossanova –poiché il boom di questo sport stava coinvolgendo tutta Italia: non potevamo restare fermi. C’era una città che aspettava e anche se il materano è un po’ lento ad adattarsi alle nuove situazioni, i campi si sono iniziati a riempire sin da subito. Segno che anche qui il padel sta prendendo piede”. In fase di ultimazione i lavori legati al contesto padel. Preannunciata l’organizzazione di nuovi eventi.Ad ora intanto anche i bambini della scuola tennis materana hanno un’ora di padel alla settimana offerta dal circolo. Come per il tennis, sembra già prevista la trafila legata ai campionati, in quanto la volontà è quella di consolidare, anche la livello locale, l’attività agonistica anche nel padel.

Silvia Silvestri